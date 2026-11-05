5 de noviembre de 2026 Inicio
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Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

La película llega a los cines este jueves 5 de noviembre. En esta entrega, el kaiju enfrentará a King Ghidorah.

Camila Olivera
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Camila Olivera
Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Casi 40 películas después de su primera aparición, Godzilla sigue encontrando nuevas formas de conquistar la pantalla grande. En esta oportunidad, Takashi Yamazaki vuelve a ponerse en el rol de director para seguir la historia de Godzilla Minus One (2023), en una entrega que no solo tiene el espectáculo de los kaiju, sino también un relato profundamente humano.

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Protagonizada por Minami Hamabe, Jun Kunimura y Ryûnosuke Kamiki, la historia se ambienta en 1949 (dos años después de los hechos de la primera película). Allí, en Japón, todavía intentan recuperarse de las heridas de la Segunda Guerra Mundial y de la devastación que dejó el ataque de Godzilla. Pero la amenaza está lejos de terminar.

Detrás de la amenaza de Godzilla hay una familia atravesada por el miedo, las pérdidas y la difícil decisión de separarse para enfrentar al monstruo.

Detrás de la amenaza de Godzilla hay una familia atravesada por el miedo, las pérdidas y la difícil decisión de separarse para enfrentar al monstruo.

Uno de los mayores aciertos de Godzilla Minus Zero está en poner el foco en la familia protagonista y en sus emociones (ojo: puede que, debido a esto, para algunos el ritmo pueda parecer un poco lento). No es un simple complemento en la historia del monstruo, es el corazón de la película. Vemos a una madre que todavía carga con las secuelas del ataque y cuya vida corre peligro; un padre expiloto que vuelve a enfrentarse a la posibilidad de combatir a la criatura, aunque eso implique alejarse de su familia; y una niña que solo quiere vivir con sus padres, tener una vida tranquila y no sentir miedo. A través de ellos se construye un drama atravesado por las heridas que dejó Godzilla y genera que el espectador conecte emocionalmente con todo lo que está en juego.

Y justamente eso hace que cada momento del kaiju tenga un peso particular, porque se toma su tiempo en aparecer. Primero se presenta el conflicto y se construye todo ese suspenso, por lo que el monstruo no aparece permanentemente en pantalla. Y eso es un acierto total. Porque cuando finalmente aparece, lo hace con una presencia imponente y entrega una buena secuencia de enfrentamiento con King Ghidorah, otra de las criaturas más emblemáticas de este universo.

Otro elemento fundamental en esta película es la banda sonora, que potencia la tensión y el dramatismo. En cada aparición del monstruo y en sus movimientos, se genera una atmósfera imponente. Sumado a un impacto visual y estético muy buenos, que siguen la línea de su antecesora, Minus One (de hecho, fue la que se llevó el Oscar a mejores efectos especiales en 2024).

La película vuelve a conquistar con sus efectos visuales impactantes. En esta ocasión, con una batalla con King Ghidorah.

La película vuelve a conquistar con sus efectos visuales impactantes. En esta ocasión, con una batalla con King Ghidorah.

Ahora, ¿es una buena opción para ver en la gran pantalla? Sí, y en la más grande que encuentres. Por su despliegue visual, sus secuencias de acción y su gran música y sonido, Godzilla Minus Zero es ideal para disfrutar en IMAX.

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