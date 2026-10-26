27 de octubre de 2026 Inicio
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"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

La influencer celebró en sus redes sociales con una romántica foto junto al exdiputado. La Justicia porteña levantó la medida que los mantenía alejados, aunque la investigación por los presuntos delitos sigue su curso.

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Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

El escándalo mediático entre el exdiputado Facundo Moyano y su joven pareja, la influencer Candela Arizaga, sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la Justicia porteña levantara la restricción perimetral que los mantenía distanciados.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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Tras el fallo judicial, la modelo no ocultó su felicidad y utilizó sus plataformas digitales para confirmar la reconciliación. A través de sus historias de Instagram, publicó una tierna selfie donde posó abrazada y muy sonriente junto al dirigente político.

Lejos de evadir la polémica, Arizaga dejó un contundente mensaje virtual para sus seguidores. "El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar", escribió con notable emoción.

Por su parte, el exlegislador habló con la prensa a la salida del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4. "Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad", afirmó.

La causa judicial de la pareja mantiene su curso en los tribunales

A pesar de la romántica reconciliación pública, los problemas legales del exdiputado continúan. La Justicia mantiene abierta la investigación en su contra por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El mediático expediente contempla graves hechos denunciados bajo la figura de violencia de género. La situación acaparó la atención de todos los portales durante las últimas semanas debido a la seriedad de las acusaciones iniciales.

Sin embargo, la semana pasada la propia influencer dio un giro inesperado en la historia cuando se presentó ante las autoridades. En esa audiencia judicial, Arizaga solicitó el fin de la restricción, manifestó su profundo deseo de retomar el vínculo amoroso y negó los episodios violentos.

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