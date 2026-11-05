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Emilia Mernes reveló la verdad sobre su salida de Rombai: "No tuve mucha..."

La cantante compartió qué pasó en 2018 cuando dejó de formar parte de la banda de cumbia cheta que encabezaba Fer Vázquez para iniciar su carrera como solista.

Emilia Mernes para el lanzamiento de su último tema.

Emilia Mernes para el lanzamiento de su último tema.

Emilia Mernes reveló cómo vivió la salida de la banda Rombai, la banda de cumbia encabezada por Fer Vázquez, y compartió su versión de cómo se sucedieron los acontecimientos en 2018. "Me fueron", resumió la cantante y precisó: "Me fui un tiempo a Miami porque firmé con mi manager. Medio que me fueron de Rombai, no tuve mucha decisión".

El artista puertorriqueño salió a hablar luego de la polémica con la cantante argentina.
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"Nunca lo conté, ahora lo saben. Walter Kolm me consiguió mi primer contrato", afirmó y describió cómo fueron sus primeros días en Estados Unidos: "No entendía nada. Componía mucho con Camilo. Fue heavy en Miami porque el grupito de amigos que me hice no eran tan amigos... Me sentía muy sola".

Emilia Mernes y Fer Vazquez en Rombai.

Emilia Mernes y Fer Vazquez en Rombai.

El relato se dio en una íntima entrevista con Nacho Elizaldo para el canal de streaming Hispa, donde también reveló cómo empezó su relación con Duki y que fue ella quien lo encaró.

Cómo fue la salida de Emilia Mernes de Rombai

Hace ocho años, Rombai comunicó la salida de Emilia en redes sociales como el inicio de "una nueva etapa" y como "una decisión muy difícil".

"¡Hola Familia! Hoy arrancamos una nueva etapa. Fer y Emi van a seguir trabajando juntos, pero no en la misma banda. Fue una decisión muy difícil pero se tomó para cuidar la relación. Rombai sigue con Fer, y Emi está comenzando con su carrera como solista con Fer siendo parte de la producción musical", aseguraron desde la banda.

Fer Vazquez y Emilia Mernes en Rombai.

Fer Vazquez y Emilia Mernes en Rombai.

"Queremos seguir luchando por nuestros sueños. Lo que más queremos es que nos apoyen y sigamos recibiendo el mismo amor de siempre. Los amamos", concluyeron.

Cómo festejó Emilia Mernes su cumpleaños número 30

La compositora entrerriana eligió dos diseños total black: un minivestido de plumas con encaje para el inicio de la jornada y un corset de cuero combinado con tapado de pelo blanco, collar de piedras bordó y medias de red durante la cena. "Tres décadas inolvidables", publicó.

La velada de la famosa estuvo decorada con tonos vino, velas rojas y flores oscuras, y festejó con su novio Duki y sus amigos más cercanos: Flor Vichich, Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino.

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La entrerriana compartió una foto especial junto a sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda, y apareció frente a una mesa llena de postres y una torta con velas. El papá atravesó momentos duros con una enfermedad que la llevaron a escribir Guerrero.

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