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Flor Vigna reveló que fue víctima de una estafa millonaria que la empujó a vender contenido en OnlyFans: "Perdí fuerte"

La artista sorprendió al revelar los motivos que la llevaron a vender contenido para adultos y contó que atraviesa una complicada situación económica por una deuda millonaria.

Flor Vigna y una confesión intima.

Flor Vigna y una confesión intima.

Flor Vigna estuvo como invitada en el streaming de Martín Cirio, donde habló de distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, una de las revelaciones que más llamó la atención fue cuando contó qué había detrás de su decisión de sumarse a la plataforma llamada OnlyFans.

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"¿Cómo terminaste en OnlyFans? ¿Te arrepentís? ¿Hiciste buena guita?", le preguntó Cirio.

Antes de responder, la cantante aclaró que hablaba desde su propia experiencia y que no buscaba hacer apología de nada. "En este caso nos remontamos a cuando me habían dicho lo del quiste en la cabeza. Y yo tengo una deuda de 130.000 dólares con YouTube", reveló ante la sorpresa del streamer.

"O sea, en realidad yo no cobro nada de YouTube. Lo tengo que pagar, así que por favor sigan viendo los videoclips. Pero sí, me cag... de una discográfica, me dieron un adelanto. Una parte se la quedó un manager. Bueno, pasaron esas cosas que en la música pasan muchísimo. Y nunca me termino de recuperar de esa deuda", explicó.

Captura: web

Captura: web

En ese contexto, Vigna reconoció que atravesó un momento de mucha incertidumbre económica y laboral. Si bien no quería volver a la televisión, tampoco podía quedarse sin trabajo y le resultaba difícil seguir invirtiendo en su carrera musical mientras arrastraba semejante deuda. "Además, cuando yo invertí en mi carrera de cantante, que me metí en este adelanto y todo, siempre pensé que iba a salir todo bien, y al final perdí fuerte", se sinceró.

Fue entonces cuando comenzó a buscar otras alternativas para generar ingresos sin depender de otras personas. "Dije 'quiero dejar de depender de un otro' y me fui cruzando con muchas colegas que hacían OnlyFans y les empecé a preguntar por su contenido", contó.

Por último, explicó que decidió probar suerte en la plataforma después de conocer las experiencias de otras creadoras de contenido. "Y mucha gente me decía que lo que hacía la diferencia era que vos hablaras con tus fans y que vos podías poner tus límites. Entonces dije 'arranco y veo qué onda'. Y a partir de ahí siempre respeté mis límites".

"No hago nada explícito. Y el que quiera saber cómo es el contenido, se suscribe y va a hablar directamente conmigo", cerró.

Flor Vigna confesó cuánto tiempo lleva sin tener sexo y sorprendió al revelar con qué famoso ex volvería

Luego de su paso por La Casa de los Famosos México 2026, Flor Vigna habló sin filtros sobre cuánto tiempo lleva sin tener intimidad, reconoció que tiene ganas de volver a estar de novia y hasta dejó entrever que estaría dispuesta a retomar el contacto con alguna de sus exparejas.

Todo pasó durante una entrevista con el influencer Tomás Mazza, donde la cantante sorprendió al revelar que lleva varios meses sin tener relaciones sexuales. Lejos de mostrarse preocupada por eso, se lo tomó con humor y lanzó una picante reflexión: "Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda".

Pese a esto, estar soltera no significa que le haya cerrado las puertas al amor. Vigna reconoció que tiene ganas de volver a enamorarse y apostar a una relación y dejó en claro que los sentimientos siguen ocupando un lugar importante en su vida. "Me puede el amor. Tengo ganas de amor", confesó.

Ante esta declaración, Mazza no tardó en describirla como una persona enamoradiza. Pero la artista, fiel a su estilo, hizo una contundente aclaración que no pasó inadvertida: "No de cualquier boludo".

Flor Vigna durante la entrevista con Tomas Maza.

Flor Vigna durante la entrevista con Tomas Maza.

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