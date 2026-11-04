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"Está triste y no quiere que se sepa": Yanina Latorre reveló la dolorosa separación que sacude a una famosa modelo

La conductora de SQP reveló detalles de una inesperada ruptura que habría dejado muy afectada a una reconocida figura del espectáculo.

¡Inesperada ruptura! Yani Latorre reveló la tristeza de una famosa modelo.

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Según contó la conductora en el ciclo de espectáculos, la ruptura se habría producido hace aproximadamente 15 días y habría sido Pepa quien tomó la decisión de ponerle punto final a la relación.

En ese contexto, Latorre aseguró que la modelo estaría muy afectada por esta nueva crisis sentimental: "Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa".

Además, deslizó que la conductora todavía tendría intenciones de recuperar la relación. "Ella tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor, está todo bien, sobre todo ella está bien, que es lo mismo que pasó la última vez que después lo convenció. Ella aspiraba a ir a Punta del Este con él porque falta poco ya", expresó.

En cuanto a los motivos de la ruptura, la periodista señaló que habrían reaparecido los mismos conflictos que complicaron anteriormente a la pareja. "Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita", sostuvo la conductora. "El entorno de él dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable", concluyó Latorre.

En varias oportunidades, la modelo explicó que la distancia era uno de los principales obstáculos que enfrentaba la pareja en su día a día. "La relación a distancia es difícil", había señalado durante una entrevista que mantuvo con Ángel de Brito.

Cómo se conocieron Pampita y Martín Pepa

La historia entre Pampita y Martín Pepa comenzó mucho antes de que ambos se convirtieran en pareja. Durante una entrevista en Mundo Mundial, el ciclo especial de DGO Stream, la modelo recordó que los dos se conocieron de niños a través del trabajo solidario que realizaba la familia Pepa en La Pampa. "Nos conocimos cuando éramos chicos porque su familia tenía una fundación y me eligieron como madrina, ya que somos todos de La Pampa", contó.

Martin Pepa y

Martin Pepa y "Pampita" Carolina Ardohain.

Con el paso del tiempo, el vínculo entre ambas familias se mantuvo, aunque cada uno siguió caminos diferentes y dejaron de verse durante años. El reencuentro más significativo llegó en un momento de profundo dolor para Pampita, luego de la muerte de su hija Blanca Vicuña. Fue entonces cuando la madre de Martín se acercó a ella con una propuesta emotiva.

"Cuando falleció mi hija, la mamá de Martín me preguntó qué haríamos para el cumpleaños de Blanca. Era el primero sin ella. Me sugirió que hiciéramos algo especial en nuestro pueblo", relató. De esa conversación nació una plaza para niños en La Pampa con la inscripción "Blanca, con tu luz aquí jugamos".

El giro romántico llegó años después, durante una peregrinación a Luján. Pampita atravesaba su reciente separación de Roberto García Moritán cuando la madre de Martín le comentó que viajaba a Estados Unidos a buscar a su nieta porque su hijo también estaba pasando por una separación. Es ahí donde la modelo se sorprendió por la noticia y retomó el interés que luego se tradujo en el comienzo del contacto que derivó en la actual relación.

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