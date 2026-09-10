La tragedia que marcó a Claudio Caniggia: el dolor de su madre por no ver a sus nietos y la acusación contra Mariana Nannis

A 30 años de aquel episodio, la historia todavía permanece atravesada por versiones cruzadas sobre la mala relación que Nélida mantenía con Mariana Nannis, quien fue señalada por parte de la familia como una de las responsables de impedir que vea a sus nietos.

Nélida Tomasa Iglesias, su madre, se suicidó a los 60 años tras arrojarse desde el quinto piso de su departamento.

El 10 de septiembre de 1996 , la vida de Claudio Paul Caniggia quedó marcada para siempre por una tragedia familiar. Nélida Tomasa Iglesias , su madre, se suicidó a los 60 años tras arrojarse desde el quinto piso de su departamento en O’Higgins 1810 en el barrio porteño de Belgrano.

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

El hecho ocurrió cerca de las 20hs. La mujer vivía en el edificio junto a su esposo Hugo y Diego, uno de sus hijos. "La vi en el aire. Al principio creí que era un muñeco. La vi caer sobre la vereda. Me acerqué y todavía movía la boca" , dijo un vecino a La Nación unos minutos más tarde. "No había ningún problema en el matrimonio. La señora vivía de manera normal. Inclusive, unas horas antes de suicidarse, sacó a pasear a su perrita y no noté nada extraño", agregó el portero del edificio.

La muerte de Nélida no solo provocó una profunda conmoción en el entorno de la familia Caniggia, sino que también dejó al descubierto una fuerte interna familiar. Días después, surgieron acusaciones contra Mariana Nannis, por entonces esposa del exdelantero, a quien algunos familiares responsabilizaron por el distanciamiento entre Claudio y su madre.

Claudio creció en Henderson, provincia de Buenos Aires y era el orgullo de sus padres. Desde muy joven logró desarrollar una exitosa carrera a nivel internacional como futbolista. Sin embargo, las satisfacciones como hijo, se vieron opacadas por su relación amorosa: La relación de Nélida con Mariana Nannis era pésima.

Mariana vivió los primeros años de relación en la casa de Claudio, junto a sus suegros y nunca lograron tener un vínculo armonioso. "Estábamos en el mismo departamento y ni siquiera nos saludaba. Ella es brava y ya no puedo hacer nada. Ni mi esposa ni yo nos metíamos, no valía la pena . Me arrepiento de haberlo acompañado a Claudio cuando lo vendieron a Italia, al Verona. Tendría que haberlo dejado ir solo, que conociera a alguna italiana y que se casara allá. Por lo menos se iba a sacar de encima a esta mujer ", dijo Hugo, padre de Claudio, a la revista Pronto hace unos años atrás.

De acuerdo con sus palabras, fue Nannis quien distanció a Claudio de su familia y les negó la posibilidad de ver a sus nietos en Roma: "Cuando nacieron los mellizos (Charlotte y Alexander) ni siquiera pude verlos porque estaban en la habitación con su madre. Y ella, lamentablemente, no me dejó entrar".

Si bien había confesado que conoció a Axel, el hijo mayor, agregó que hacía mucho tiempo que no veía a su hijo Claudio :"Hace mucho que no lo veo a Claudio. Pero siempre que viene para acá, pasa a verme y me llama por teléfono. Claudio tiene su familia y lo entiendo, aunque me gustaría verlo más seguido. Cuando puede me ayuda, siempre se acuerda de mí".

El dolor de Nélida por no estar cerca de su hijo Claudio Paul Caniggia y sus nietos

Como bien lo indica su apodo, El Pájaro voló lejos de Henderson y construyó su vida junto a Mariana Nannis. “Nélida estaba muy deprimida y sufría pozos emocionales desde joven”, declaró Hugo, su marido.

Asimismo quienes la conocían de toda la vida aseguraron que su estado se habría agudizado a partir de la relación de su hijo con la mediática y del distanciamiento familiar que se produjo en 1991. “Era frecuente verla triste y angustiada”, afirmaron.

“Ella no era feliz, el amor de sus otros hijos no compensaba el dolor por la ruptura con Claudio y sus nietos”, sostuvo Nancy, abuela de Claudio Paul Caniggia, en declaraciones a La Nación poco después de la muerte de Nélida.

La familia Caniggia: Hugo a la izquierda y Nélida junto a Claudio.

Sus restos fueron velados y enterrados en Henderson, la localidad bonaerense donde Caniggia dio sus primeros pasos en el fútbol. En medio del dolor, Anabelle, otra de las nueras de la familia, lanzó ante la prensa una durísima acusación contra el futbolista y Mariana Nannis: “¡Mi suegra era una santa! Y miren cómo terminó. La mataron entre Claudio y la p... de su mujer: no le dejaban ver a los chicos”.

Captura de pantalla: internet

Qué dijo Mariana Nannis años después sobre el suicidio de su exsuegra

En 2022, salieron a la luz unos polémicos audios en los que Nannis se refería al suicidio de su exsuegra: “Gonzalo (Nannis) estuvo con él (por Caniggia) durante un montón de tiempo y siempre que la madre llamaba mi hermano dice que hacía lo mismo: ‘No, no estoy, decile que no estoy’. Mi hermano atendía el teléfono y él no atendía a su madre, porque no quería hablar con su madre, a él le importaba un carajo".

El audio generó tal polémica, que Mariana salió e hizo su descargo: “A mí me echaron la culpa del suicidio de la madre de Claudio, y la madre se suicidó por culpa de la familia de él, o sea no por culpa mía".

"La madre se tiró del balcón porque tendría 200 mambos en la cabeza. Aparte que tenía depresión, pero él nunca quiso atenderla. Ella siempre vivía llorando y a él no le importaba nada", agregó en otro fragmento del audio.