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El doloroso pedido de la hija de Daniel Bifulco tras la muerte del histórico integrante de Los Jaimitos

A pocas horas de la muerte del humorista, su hija Luciana expresó su gratitud por las muestras de cariño y pidió privacidad para transitar el duro momento. Distintos referentes del espectáculo también lo despidieron con profundo dolor.

Luciana Bifulco junto a su padre. 

Luciana Bifulco junto a su padre. 

Luciana Bifulco, la hija del Daniel Bifulco, el histórico integrante de "Los Jaimitos" fallecido este miércoles, realizó un posteo en redes sociales donde expresó su gratitud por las muestras de cariño y pidió privacidad para transitar el duro momento. "Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó", expresó. Durante la jornada, distintos referentes del espectáculo lo despidieron con profundo dolor.

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El mundo del espectáculo y la comedia amaneció de luto este miércoles tras la repentina muerte a los 56 años del recordado humorista, que hizo reír a todos en Videomatch como parte del trío "Los Jaimitos". El artista había estado activo en sus redes sociales apenas unas horas antes, entusiasmado con lo que sería su próxima temporada de verano en Mar del Plata.

En medio de la profunda tristeza y de las emotivas despedidas que colegas como Roberto Peña —su compañero en Los Jaimitos—, el Mago Sin Dientes y Alfredo Silva publicaron en internet, su hija Luciana compartió un mensaje lleno de afecto para recordarlo y pidió respeto y consideración para la familia en este difícil momento, aclarando que cualquier información oficial la comunicarán ellos mismos.

"Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo", escribió Luciana, que trabajó junto a su padre como bailarina. "Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros", agregó.

Tras la repentina muerte de Daniel Bifulco, varios colegas del ambiente artístico lo despidieron con afecto en las redes sociales, destacando entre ellos Pablo Cabaleiro —el Mago Sin Dientes—, quien compartió una foto juntos y lamentó la partida de quien fuera su compañero de elenco en el espectáculo La Magia de la Risa, presentado en Mar del Plata junto a la propia hija del humorista, Luciana.

De qué murió Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos

El actor que formó parte del famoso trío "Los Jaimitos" de VideoMatch, murió este miércoles y llenó de luto al mundo del teatro y la televisión. Recientemente había firmado un contrato para encabezar un proyecto teatral de cara a la temporada de verano en Mar del Plata.

A la espera de una información oficial, el humorista y amigo Alfredo Silva afirmó a TN que "la mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La Policía científica se llevó el cuerpo". Sobre la causa de su muerte, detalló: "Hasta el momento no hay otra información, figura como paro cardíaco. Mañana van a entregar el cuerpo para el velorio".

Además de su popularidad en televisión, Bifulco supo desarrollar una extensa carrera en el teatro al formar parte de espectáculos como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de peña.

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