Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Lionel Messi

El actor británico, famoso en todo el mundo por su rol en las sagas Star Trek y X-Men, compartió varias veces el divertido relato del día en que se cruzó con Messi y las bizarras cosas que tuvo que hacer para conocerlo y sacarse una foto con él, junto a su esposa y Antonela Rocuzzo.

El actor británico Patrick Stewart, reconocido globalmente por sus roles icónicos en sagas de fantasía como Star Trek y X-Men, falleció ayer a los 86 años en su casa de Los Ángeles , según informó hoy su familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

Para muchos argentinos, su adiós trajo a la memoria una una anécdota que protagonizó junto a Lionel Messi en 2017 . El intérprete, reconocido por su papel del Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, había relatado en una entrevista cómo consiguió conocer al futbolista argentino durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, celebrada en Londres. El encuentro tenía un objetivo especial: cumplir el deseo de su esposa, Sunny Oze ll, admiradora del rosarino.

La historia se viralizó este miércoles a partir de una entrevista que Stewart concedió a la Fundación SAG-AFTRA, en la que recordó los detalles de aquella noche. Según contó, fue su mujer quien lo impulsó a buscar un acercamiento con el entonces jugador del Barcelona, después de convertirse en una entusiasta seguidora de su fútbol.

"Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara”, recordó el actor. La respuesta de Ozell le dio un tono humorístico a la historia: "¿Y qué pasa si él se convierte en mi “permitido”?". Stewart aseguró que no tuvo inconvenientes con la posibilidad y le contestó: "Por mí está bien".

Aunque contaba con reconocimiento internacional por su extensa trayectoria en cine y televisión, Stewart descubrió que acercarse a Messi no sería una tarea sencilla. La presencia de grandes figuras del fútbol y el despliegue de seguridad que rodeaba a los invitados dificultaban cualquier intento de llegar hasta el argentino.

"Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios", relató.

El actor recordó que intentó avanzar entre los controles para alcanzar al futbolista. "Choqué contra la puerta de seguridad. “Con permiso, con permiso”, decía. “Soy Patrick Stewart”, me avergoncé», contó sobre una situación que, según explicó, lo obligó a dejar de lado por un momento su habitual aplomo.

Cuando finalmente consiguió acercarse, Messi no estaba en la posición que esperaba. "No podía ver a Leo. No estaba ahí", explicó. El futbolista se había dado vuelta y estaba inclinado sobre su asiento, por lo que quedaba oculto detrás de otras personas.

Stewart consiguió ubicarse detrás de él y esperó hasta que el argentino se incorporó y giró. Entonces, ambos quedaron frente a frente.

El actor describió ese instante con particular entusiasmo. «Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente resplandeció ante mí», recordó. Enseguida, le explicó el motivo de su acercamiento: quería que su esposa pudiera conocerlo.

La sorpresa de Antonela Roccuzzo

El encuentro terminó con la fotografía que Sunny Ozell tanto deseaba. Stewart contó que, después de que ambos se saludaran, les pidió permiso para tomarles una imagen juntos. A diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, aclaró que no se trató de una selfie, sino de una fotografía que él mismo tomó.

"Tomé la foto de mi esposa con Messi, uno al lado del otro", relató. Sin embargo, la escena tuvo un giro inesperado cuando intervino Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista argentino.

"Y entonces su esposa dijo: “¡Y yo quiero una foto con usted!”", recordó Stewart. De esa manera, el encuentro que había organizado para cumplir el deseo de Ozell terminó convirtiéndose también en una oportunidad para que Antonela se fotografiara con el reconocido actor británico.

La cantante compartió posteriormente la imagen en su cuenta de Instagram y explicó que, pese a haber trabajado durante años en restaurantes exclusivos de Nueva York y haberse acostumbrado a cruzarse con personas famosas, conocer a Messi había sido una experiencia diferente.

"No hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté", escribió.

Stewart también publicó una imagen junto al futbolista en su cuenta de Twitter. "¡Conocí a un Dios esta noche!", escribió, junto a las etiquetas de Messi y de los premios The Best de la FIFA de 2017.