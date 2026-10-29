29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Lionel Messi

El actor británico, famoso en todo el mundo por su rol en las sagas Star Trek y X-Men, compartió varias veces el divertido relato del día en que se cruzó con Messi y las bizarras cosas que tuvo que hacer para conocerlo y sacarse una foto con él, junto a su esposa y Antonela Rocuzzo.

Por
Lionel Messi y Patrick Stewart.

Lionel Messi y Patrick Stewart.

El actor británico Patrick Stewart, reconocido globalmente por sus roles icónicos en sagas de fantasía como Star Trek y X-Men, falleció ayer a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según informó hoy su familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

Además de los futbolistas, la despedida de Carlos Tevez contará con la presencia de Franco Colapinto y Juan Martín Del Potro.
Te puede interesar:

Despedida de Carlos Tevez: Messi, Riquelme y todas las estrellas confirmadas

Para muchos argentinos, su adiós trajo a la memoria una una anécdota que protagonizó junto a Lionel Messi en 2017. El intérprete, reconocido por su papel del Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, había relatado en una entrevista cómo consiguió conocer al futbolista argentino durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, celebrada en Londres. El encuentro tenía un objetivo especial: cumplir el deseo de su esposa, Sunny Ozell, admiradora del rosarino.

Un encuentro que se viralizó de inmediato

La historia se viralizó este miércoles a partir de una entrevista que Stewart concedió a la Fundación SAG-AFTRA, en la que recordó los detalles de aquella noche. Según contó, fue su mujer quien lo impulsó a buscar un acercamiento con el entonces jugador del Barcelona, después de convertirse en una entusiasta seguidora de su fútbol.

"Sabía que él iba a estar en ese evento, y le dije a mi esposa: Si está ahí, haré todo en mi poder para poner a los dos cara a cara”, recordó el actor. La respuesta de Ozell le dio un tono humorístico a la historia: "¿Y qué pasa si él se convierte en mi “permitido”?". Stewart aseguró que no tuvo inconvenientes con la posibilidad y le contestó: "Por mí está bien".

Una misión complicada entre las medidas de seguridad

Aunque contaba con reconocimiento internacional por su extensa trayectoria en cine y televisión, Stewart descubrió que acercarse a Messi no sería una tarea sencilla. La presencia de grandes figuras del fútbol y el despliegue de seguridad que rodeaba a los invitados dificultaban cualquier intento de llegar hasta el argentino.

"Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y el otro gran argentino… Diego Maradona, la Mano de Dios", relató.

El actor recordó que intentó avanzar entre los controles para alcanzar al futbolista. "Choqué contra la puerta de seguridad. “Con permiso, con permiso”, decía. “Soy Patrick Stewart”, me avergoncé», contó sobre una situación que, según explicó, lo obligó a dejar de lado por un momento su habitual aplomo.

Cuando finalmente consiguió acercarse, Messi no estaba en la posición que esperaba. "No podía ver a Leo. No estaba ahí", explicó. El futbolista se había dado vuelta y estaba inclinado sobre su asiento, por lo que quedaba oculto detrás de otras personas.

Stewart consiguió ubicarse detrás de él y esperó hasta que el argentino se incorporó y giró. Entonces, ambos quedaron frente a frente.

El actor describió ese instante con particular entusiasmo. «Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente resplandeció ante mí», recordó. Enseguida, le explicó el motivo de su acercamiento: quería que su esposa pudiera conocerlo.

La sorpresa de Antonela Roccuzzo

El encuentro terminó con la fotografía que Sunny Ozell tanto deseaba. Stewart contó que, después de que ambos se saludaran, les pidió permiso para tomarles una imagen juntos. A diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones, aclaró que no se trató de una selfie, sino de una fotografía que él mismo tomó.

"Tomé la foto de mi esposa con Messi, uno al lado del otro", relató. Sin embargo, la escena tuvo un giro inesperado cuando intervino Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista argentino.

"Y entonces su esposa dijo: “¡Y yo quiero una foto con usted!”", recordó Stewart. De esa manera, el encuentro que había organizado para cumplir el deseo de Ozell terminó convirtiéndose también en una oportunidad para que Antonela se fotografiara con el reconocido actor británico.

La cantante compartió posteriormente la imagen en su cuenta de Instagram y explicó que, pese a haber trabajado durante años en restaurantes exclusivos de Nueva York y haberse acostumbrado a cruzarse con personas famosas, conocer a Messi había sido una experiencia diferente.

"No hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté", escribió.

Stewart también publicó una imagen junto al futbolista en su cuenta de Twitter. "¡Conocí a un Dios esta noche!", escribió, junto a las etiquetas de Messi y de los premios The Best de la FIFA de 2017.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tévez, sobre su partido despedida.

Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán en su partido despedida

Cristiano Ronaldo ganó el primero de sus cinco Balones de Oro tras conquistar la Premier League y la Champions League.

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de todos los tiempos: dónde quedó Messi en el ranking

El Cuti Romero junto a Lionel Messi. A la derecha, Harry Kane con el Balón de Oro 2026. 

El Cuti Romero destrozó al Balón de Oro: "Es todo marketing" y puso a Lionel Messi por encima de todos

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

Messi se sacó una foto con la azul y oro. 

Lionel Messi se encontró con una leyenda de Boca en Miami y posó con la camiseta

Lionel Messi no pudo quedarse con su noveno Balón de Oro.

Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Messi tras la votación

Rating Cero

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Falleció Patrick Stewart a los 86 años.

Conmoción en Hollywood: murió Patrick Stewart, una leyenda de Star Trek y X-Men

Escándalo: tensión en plena grabación.

Escándalo en plena grabación de un programa: una fuerte pelea entre dos famosos terminó con llanto y tuvieron que frenar todo

El conductor tuvo un desopilante cruce con la panelista.

El reto en vivo de Mario Pergolini a Evelyn Botto por lo que dijo: ¿Estás loca?"

Se conoció un vínculo antiguo de la empresaria.

Se supo la relación secreta de Wanda Nara con un exmodelo: "Venía los domingos a casa"

últimas noticias

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

Hace 10 minutos
Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Hace 17 minutos
Falleció Patrick Stewart a los 86 años.

Conmoción en Hollywood: murió Patrick Stewart, una leyenda de Star Trek y X-Men

Hace 24 minutos
play
El edificio de la polémica se encuentra en Moreno entre Corrientes y Santa Fe, Mar del Plata. 

Indignación en Mar del Plata: arrojaron a un cachorro desde un balcón y se encuentra en grave estado

Hace 29 minutos
Escándalo: tensión en plena grabación.

Escándalo en plena grabación de un programa: una fuerte pelea entre dos famosos terminó con llanto y tuvieron que frenar todo

Hace 36 minutos