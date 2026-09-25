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Melody Luz habló de Mariana Nannis y reveló el distante vínculo con su hija: "No sabe quién es"

La bailarina habló en televisión y marcó su postura frente al enfrentamiento mediático que mantiene con su suegra.

Melody Luz

Melody Luz, contudente sobre la mediática.

La bailarina Melody Luz habló en el programa de Pamela David sobre el conflicto que mantiene con Mariana Nannis, madre de su pareja, Alex Caniggia, y aseguró que no mantiene un vínculo cercano con su nieta Venezia. Además, aclaró la polémica por el departamento que debió abandonar estando embarazada, gesto que la enfrentó fuertemente con la mediática.

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"Por suerte no retuve lo que dijo, así que eso fue lo que me importó, nada. Lo que sí retuve es que dijo que no le sacaba el sueño o algo así el ser o no ser abuela, sino que se haya muerto Chiche (Gelblung). Bueno, deja en evidencia, ¿no? Creo que una buena madre no diría eso, pero no me sorprende", comenzó diciendo la bailarina para la cámara de Desayuno Americano.

En ese sentido, se refirió al vínculo que tiene Mariana con su pequeña nieta: "Si dice que ser o no ser abuela no le saca el sueño o no la hace llorar, me parece que mi hija no tiene por qué acercarse a una persona que es así de mala. Su abuela es mi mamá, la otra persona no sabe quién es".

Melody Luz c5n

Melody Luz c5n

Melody Luz habló sobre la polémica del departamento

En la misma nota, Melody Luz rememoró la escandalosa salida con Alex del departamento de Puerto Madero y contradijo la versión de Mariana Nannis. "Un jueves nos avisa que un martes nos tenemos que ir. ¿Y cómo me acuerdo? Porque había un fin de semana que estaba buscando un lugar cerca y yo a punto de parir", señaló.

En ese sentido, Melody se refirió a las diferencias que mantiene con su suegra, aclaró cómo fue realmente su estadía en el Hotel Faena y explicó por qué nunca consideró ese lugar como un hogar definitivo para formar su familia: "El que hoy en día tiene amor, éxito y le va muy bien es a Alex. Y a mí también porque tengo una familia que no le importa lo material, cosa que a ella sí. El tema es que ese departamento estaba de paso y cuando salimos del hotel él me dijo de ir, no es que yo me instalé. Y era un lugar de paso, no iba a criar a mi hija en el Faena, queríamos un lugar más familiar".

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

La coreógrafa cerró la nota revelando que, antes de abandonar del departamento de la discordia, le dejó un obsequio a la mediática: "Nos echó y le pidió que pague las expensas, cosa que no hizo, ahí lo cagaba a patadas yo por boludo. Y yo cuando me fui le dejé un ramo de 25 rosas que decía 'Gracias Mariana', creo que lo vio pero se lo tomó mal. Yo no actúo mal con las personas que actúan mal conmigo".

Captura: Internet

Captura: Internet

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