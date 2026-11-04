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No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

La opinión del actor no pasó desapercibida, ya que su pasado sentimental con la artista le dio un toque especial a sus comentarios sobre la boda.

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat dejó mucha tela para cortar, no solo por la celebración y las primeras imágenes que comenzaron a circular, sino también porque los looks elegidos por los novios se convirtieron en tema de debate entre los especialistas en moda.

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.
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Uno de los programas que se hizo eco del casamiento del año fue La jaula de la moda, conducido por Mariano Martínez, expareja de la cantante. Durante la emisión, el actor participó del análisis de los estilismos que eligieron Lali y Pedro para dar el sí en una casona de San Telmo.

Todo comenzó cuando Fabián Medina Flores introdujo el tema con su habitual ironía y celebró el acontecimiento: "Habemus boda. Se casó Lali, que es casi como la boda del año… hasta que venga la próxima boda del año". Fue entonces cuando Martínez tomó la palabra y comentó: "Claro, hay muchas bodas del año, este año".

La devolución de Mariano Martínez al total look de Lali Espósito

En ese momento, aparecieron en pantalla las primeras imágenes de la celebración. "Vamos a ver los looks de Lali y Pedro y su flamante casamiento", anunció.

Además, se detuvo en un detalle de la ceremonia y destacó el horario elegido por los novios: "Son lindos los casamientos del mediodía. Son más disfrutables, se hacen más largos y uno está con más pilas, me parece".

A la hora de las puntuaciones, Medina Flores, quien suele ser muy contundente con sus devoluciones, les otorgó un 10 a los looks de la pareja. Por su parte, Martínez celebró la calificación y no pudo evitar sonreír cuando el periodista Matías Vázquez les puso un 8.

Lali Espósito repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: "Total normalidad y silencio"

Lali Espósito repudió duramente la falta de repercusión en medios sobre el ataque con palos y piedras a mujeres trans en Palermo. En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un grupo de jóvenes con palos, piedras y conos de tránsito en la zona de Ombúes y Andrés Bello.

Mediante un posteo en redes sociales, Lali escribió: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis, personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio".

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