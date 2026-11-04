Los mejores memes que desató el look de Bob Dylan en su encuentro con el papa León XIV

La vestimenta de la leyenda viva del rock and roll durante su encuentro papal se volvió tendencia mundial, dividiendo a la crítica entre la irreverencia y el estilo. El diseñador del músico reveló los detalles de su particular atuendo.

El músico estadounidense Bob Dylan visitó al papa León XIV en el Vaticano este miércoles y las fotos oficiales del encuentro desataron una ola de memes en Internet. El llamativo atuendo que vistió la leyenda del rock and roll se convirtió en tendencia rápidamente y desató infinidad de comparaciones en redes sociales, donde muchos usuarios lo equipararon con un Lord Sith de Star Wars.

El Vaticano le pidió al Gobierno de Córdoba que León XIV "tenga contacto con la gente"

Las fotos del encuentro retrataron el crossover más surrealista del siglo y, por supuesto, las redes sociales no tuvieron ni un segundo de piedad. El legendario Bob Dylan, a sus 85 años, pisó el Vaticano para reunirse con el papa León XIV en una audiencia privada que prometía solemnidad, pero que terminó siendo viral.

El gran protagonista de la jornada fue, sin duda, el atuendo del Nobel de Literatura. Dylan se presentó a la cita luciendo una campera negra con capucha, guantes de cuero a juego y un paraguas. Si bien el protocolo dice que los hombres deben vestir traje oscuro y corbata en tono sobrio, el músico rompió las reglas.

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comparaciones ocurrentes: la mayoría coincidió en que el cantautor parecía un auténtico Lord Sith de Star Wars intentando reclutar al Sumo Pontífice para el lado oscuro, o un villano de cómic negociando una tregua en pleno escenario papal.

Pero los chistes sobre su aspecto no se quedaron ahí. La pose impasible de Dylan al lado de la figura papal hizo volar la imaginación de los melómanos digitales, quienes aseguraron que la imagen no era una visita diplomática, sino la portada oficial del álbum de rap más esperado de la temporada. "Se viene la colaboración del año", comentaban miles de usuarios al ver la actitud de estrella urbana que transmitía la dupla, proyectando un tracklist imaginario de temas pacifistas en versión hip-hop.

Como no podía ser de otra manera, la comunidad virtual cerró el festival del humor con la frase insignia de esta época: "Ocurrió la reunión de Bob Dylan en ropa deportiva con el Papa antes que el lanzamiento del GTA 6".

A pesar de las burlas y de los comentarios de Internet, el pontífice se confesó un fan del músico y hasta citó una de sus canciones inéditas en el prólogo de un libro oficial.

No me cabe ninguna duda de que esta era la referencia. https://t.co/JNENiN7wqO pic.twitter.com/mETMj3cn25 — alberto lechuga (@AlbertoLechugaG) November 4, 2026

Detrás de la chaqueta viral: el diseño de Fursac que lució Bob Dylan en el Vaticano

Para una ocasión tan singular como su encuentro con el Papa, Bob Dylan recurrió a una pieza de firma con historia propia: una campera diseñada por la firma francesa Fursac. La elección refleja el inconfundible estilo del cantautor, quien combinó la alta sastrería contemporánea con su habitual impronta rebelde.

La autoría del diseño no tardó en hacerse evidente para su propio creador, quien reconoció al instante la prenda en las fotos oficiales gracias al trabajo minucioso volcado en ella, desde el corte hasta el diseño exclusivo de cada detalle, como el tirador del cierre.

El sello del autor también se convirtió en tendencia y el posteo se llenó de comentarios y usuarios que quieren una campera igual a la que usó Dylan en su visita a León XIV.