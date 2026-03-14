La calma del nuevo programa de Guido Kaczka, Es mi sueño, se rompió este viernes por la noche con un tenso cruce entre Joaquín Levinton y Abel Pintos, ambos integrantes del jurado: "Yo no pienso como él", aseguró el cantante melódico.
Los músicos, que comparten el jurado de un programa que busca nuevos cantantes, protagonizaron un tenso momento en vivo ante la mirada atónita del conductor Guido Kaczka.
La calma del nuevo programa de Guido Kaczka, Es mi sueño, se rompió este viernes por la noche con un tenso cruce entre Joaquín Levinton y Abel Pintos, ambos integrantes del jurado: "Yo no pienso como él", aseguró el cantante melódico.
La chispa entre los dos músicos empezó tras la presentación de Gustavo Solís con una canción de Los Nocheros, y luego de que el participante confesó que aprendió a tocar y a cantar por su cuenta, sin maestros.
Ante esta revelación, el líder de Turf lo felicitó y declaró: "Hiciste todo bien. Tenemos algo en común: a vos también te duran poco los profesores".
Levinton siguió hablando contra la formación académica tradicional: "Es fundamental ser autodidacta. No hace falta estudiar, hace falta tener ganas y querer hacerlo", ante un silencio absoluto del resto del jurado.
La respuesta del artista creador de La llave no se hizo esperar: "Yo estoy en desacuerdo con Joaquín. Pienso que el estudio es muy importante, sobre todo cuando uno tiene un talento tan natural como el de un autodidacta". La polémica empezó en vivo y siguió en redes, entre los que buscan la "excelencia" y los "rebeldes" que siguen su impulso.