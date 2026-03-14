"Yo no pienso como él": Abel Pintos cruzó en vivo a Joaquín Levinton y lo dejó en shock Los músicos, que comparten el jurado de un programa que busca nuevos cantantes, protagonizaron un tenso momento en vivo ante la mirada atónita del conductor Guido Kaczka. + Seguir en







Los músicos se cruzaron en una devolución del reality de talentos. Redes sociales

La calma del nuevo programa de Guido Kaczka, Es mi sueño, se rompió este viernes por la noche con un tenso cruce entre Joaquín Levinton y Abel Pintos, ambos integrantes del jurado: "Yo no pienso como él", aseguró el cantante melódico.

La chispa entre los dos músicos empezó tras la presentación de Gustavo Solís con una canción de Los Nocheros, y luego de que el participante confesó que aprendió a tocar y a cantar por su cuenta, sin maestros.

Ante esta revelación, el líder de Turf lo felicitó y declaró: "Hiciste todo bien. Tenemos algo en común: a vos también te duran poco los profesores".

Embed Levinton siguió hablando contra la formación académica tradicional: "Es fundamental ser autodidacta. No hace falta estudiar, hace falta tener ganas y querer hacerlo", ante un silencio absoluto del resto del jurado.