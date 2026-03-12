IR A
El legado de Tamara Castro: Abel Pintos se emocionó con la hija de la folklorista fallecida

Malena Dorado deslumbró en el reality de talentos de Guido Kaczka y el jurado recordó la figura de la cantante que murió trágicamente a los 34 años.

Abel Pintos se quebró al hablar de la cantante de folklore.

Abel Pintos se quebró al hablar de la cantante de folklore.

Abel Pintos vivió una noche especial como jurado del reality de canto con la participación de la hija de una cantante de folklore fallecida: "La tuve en mis brazos cuando era bebé. Es como una sobrina", aseguró.

El músico elogió a la participante Malena Dorado, hija de la folklorista Tamara Castro: "Es emocionante para mí, yo no te quería mencionar nada porque no quería condicionar ni mucho menos, pero me emociona mucho verte acá, no te veo justamente desde que te tuve en brazos siendo bebé. Por eso siento verdadera emoción y curiosidad por escucharte cantar”.

La joven participó del programa de Guido Kaczka, Es mi sueño, en El Trece, y recordó a su mamá, artista que se posicionó como una figura de la música nacional en corto tiempo ya que murió trágicamente en un accidente automovilístico, a los 34 años, en 2006.

Dorado aclaró que entró al ciclo por un casting y agradeció a todo el jurado que integran Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. "Me alegra mucho de corazón tenerte acá... Me gusta mucho cuando cantás. Sos muy valiente. Te ultra felicito", cerró Abel Pintos.

"Es mi sueño", el nuevo programa de Guido Kaczka

El nuevo programa de Guido Kaczka es una reality de talentos musicales llamado Es mi sueño. El programa de El Trece se estrenó el pasado 9 de marzo y combina canto en vivo con historias de vida emotivas. Busca descubrir una nueva estrella con un premio de 100 millones de pesos.

