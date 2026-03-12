Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming Los fanáticos podrán seguir todos los detalles de los cuatro escenarios principales a través de los canales exclusivos de la transmisión oficial. Cuál es el line-up y qué contenidos exclusivos habrá. + Seguir en







El Lollapalooza Argentina 2026 tendrá lugar este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla de artistas locales e internacionales en vivo en distintos escenarios. Quienes no vayan al predio podrán seguir la transmisión a través de Flow, el canal oficial del evento.

La plataforma presentará una experiencia multicámara que permitirá a los usuarios saltar de un escenario a otro en tiempo real, para ver desde los artistas que encabezan los escenarios internacionales hasta las bandas emergentes de la Argentina.

La transmisión estará disponible en 4 canales exclusivos de la señal: 605, 606, 607 y 608, y se podrá acceder desde un Smart TV, celular, tablet o PC.

Entre los números imperdibles del Lollapalooza estarán: