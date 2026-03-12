Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming

El Lollapalooza Argentina 2026 tendrá lugar este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla de artistas locales e internacionales en vivo en distintos escenarios. Quienes no vayan al predio podrán seguir la transmisión a través de Flow, el canal oficial del evento.
La plataforma presentará una experiencia multicámara que permitirá a los usuarios saltar de un escenario a otro en tiempo real, para ver desde los artistas que encabezan los escenarios internacionales hasta las bandas emergentes de la Argentina.
La transmisión estará disponible en 4 canales exclusivos de la señal: 605, 606, 607 y 608, y se podrá acceder desde un Smart TV, celular, tablet o PC.
Entre los números imperdibles del Lollapalooza estarán:
- Lorde: viernes 13 a las 21 - Canal 605
- Tyler, The Creator: viernes 13 a las 22:15 - Canal 605
- Paulo Londra: sábado 14 a las 19 - Canal 606
- Chappell Roan: sábado 14 a las 22:15 - Canal 605
- Skrillex: sábado 14 a las 23:45 - Canal 606
- Deftones: domingo 15 a las 20:45 - Canal 606
- Sabrina Carpenter: domingo 15 a las 22 - Canal 605
- Ratones Paranoicos: domingo 15 a las 22:15 - Canal 607
Contenido exclusivo
Además de la transmisión en vivo, los usuarios de Flow podrán ver las entrevistas exclusivas con los artistas apenas bajen del escenario, notas del detrás de escena, y la experiencia gastronómica y sustentable del Lollapalooza contada por conductores especializados.