"Una señora muy buena": la frase del nuevo novio plomero de Zulma Lobato que abrió la polémica La mediática anunció su casamiento de blanco junto con Claudio, a quien conoció por un servicio doméstico en su casa. Hubo advertencias de los seguidores para la artista. + Seguir en







La artista mostró a su novio y dijo públicamente que tiene ganas de casarse de blanco. Redes sociales

Zulma Lobato volvió a ser noticia, aunque esta vez por un novio plomero con quien planea casarse. "Una buena señora", dijo el candidato sobre su prometida, y sembró dudas en las redes.

Después de años de soledad y con problemas de salud, la artista presentó públicamente a su prometido, Claudio, un hombre que llegó a su vida por un servicio doméstico y se quedó para acompañarla como su futuro esposo.

La noticia vino de la mano de la influencer Jazmín "La Cuerpo", quien confirmó que la pareja ya está organizando la boda: "Su sueño siempre fue vestirse de blanco", publicó, y destacó que el amor "no sabe de géneros ni edad".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jazmín Salinas (@jazminlacuerpooficial1) Después de la presentación pública, el candidato habló sobre la mediática y dijo una frase polémica que hizo ruido entre los usuarios: "Es una buena señora", aseguró. Esta declaración tan fría y distante no fue bien recibida por el fandom de la cantante.

Los seguidores de Lobato recordaron la situación de salud extrema en la que se la vio recientemente, desnutrida y deshidratada en una cama de un hospital. "No lo sé, Rick..."; "Zulma está sola y es vulnerable, cuidado con este hombre", y "Dejá de actuar, no te creemos nada", escribieron.