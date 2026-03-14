Zulma Lobato volvió a ser noticia, aunque esta vez por un novio plomero con quien planea casarse. "Una buena señora", dijo el candidato sobre su prometida, y sembró dudas en las redes.
La mediática anunció su casamiento de blanco junto con Claudio, a quien conoció por un servicio doméstico en su casa. Hubo advertencias de los seguidores para la artista.
Zulma Lobato volvió a ser noticia, aunque esta vez por un novio plomero con quien planea casarse. "Una buena señora", dijo el candidato sobre su prometida, y sembró dudas en las redes.
Después de años de soledad y con problemas de salud, la artista presentó públicamente a su prometido, Claudio, un hombre que llegó a su vida por un servicio doméstico y se quedó para acompañarla como su futuro esposo.
La noticia vino de la mano de la influencer Jazmín "La Cuerpo", quien confirmó que la pareja ya está organizando la boda: "Su sueño siempre fue vestirse de blanco", publicó, y destacó que el amor "no sabe de géneros ni edad".
Después de la presentación pública, el candidato habló sobre la mediática y dijo una frase polémica que hizo ruido entre los usuarios: "Es una buena señora", aseguró. Esta declaración tan fría y distante no fue bien recibida por el fandom de la cantante.
Los seguidores de Lobato recordaron la situación de salud extrema en la que se la vio recientemente, desnutrida y deshidratada en una cama de un hospital. "No lo sé, Rick..."; "Zulma está sola y es vulnerable, cuidado con este hombre", y "Dejá de actuar, no te creemos nada", escribieron.
Hace años que la salud de Zulma Lobato está entre las preocupaciones de sus seguidores. En diciembre de 2016 reveló que la diagnosticaron como portadora de VIH después de una violación que sufrió en la estación de tren de Munro.
En tanto, en 2020 hizo un desesperado pedido sobre su situación económica en el que detallaba que no tenía dinero ni dónde vivir. "Soy una mujer trans de 62 años, con mi perrita Estrella, de 8. Estoy pasando por una situación económica muy complicada, y me hace muy mal a la salud, les pido si me podrían ayudar con alimentos para mi mascota y para mí", deslizó en ese momento.