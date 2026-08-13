Yanina Latorre reveló cuánto le pide Cami Mayan a Alexis Mac Allister y fue tajante: "Sos un gato"

La viralización de un video de la joven en Inglaterra, volvió a poner en el centro de la escena la guerra judicial entre la modelo y el futbolista. Quien critico sin piedad, fue la mujer de Diego Latorre.

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Todo empezó tras una entrevista con el medio Infobae, la influencer habló sobre el reclamo económico que inició hace algunos años y sostuvo que se trata de una compensación que le corresponde.

Frente a las declaraciones, Latorre no se guardó nada y opinó en su programa de radio sobre el elevado monto que Mayan le exigió en su momento a Mac Allister. Fiel a su estilo, la conductora fue tajante al referirse a la modelo y argumentó que el dinero que pidió no equivale con la situación patrimonial del jugador al momento de la ruptura, "cuando ella se separó, Mac Allister no había firmado ningún contrato millonario. Era un equipo chico donde ganaba tres mangos. Lo que ganó vino después, y ella pide 6 millones de euros" , explicó.

Además remarcó que Camila recibió un dinero después de separarse, “ le dieron 65 mil dólares, el alquiler de no sé cuánto tiempo en un departamento y un auto. Es lo que el pibe creyó hasta que ella se acomodara" , reveló.

A modo de cierre la conductora de SQP, puntualizó en el presente laboral de la influencer y aseguró que logró abrirse camino en los medios de comunicación tras la ruptura con Alexis, "se hizo famosa por eso, empezó a laburar por ser la ex de Mac Allister. No la conocia nadie ”, y continuó, "tiene un laburazo, está en un programa que le va bárbaro, es influencer, tiene marcas. Que se deje de romper los huevos. Si de cada novio te vas a llevar guita, sos un gato".

Camila Mayan y Alexis Mac Allister, meses antes de que él la dejara.

Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

Fernanda Iglesias empezó con todo en el debut de su programa de streaming Fernanda al Hueso y se refirió a los rumores de infidelidad que, tiempo atrás, había instalado Mauro Icardi cuando apuntó sin piedad contra Yanina Latorre.

En medio de los fuertes cruces virtuales con la conductora de Sálvese Quien Pueda, el futbolista había deslizado la existencia de una supuesta amante de Diego Latorre, una versión que volvió a quedar en el centro de la escena. "La primera pista: vecina", había escrito en una placa negra.

LA RELACIÓN PARALELA DE DIEGO LATORRE



El exfutbolista habría tenido una relación de CUATRO AÑOS con una mami del colegio de sus hijos.



@ferigleok #FernandaAlHueso pic.twitter.com/Nza4YDU9yf — LOVE/ST (@somoslovest) August 7, 2026

Durante su programa de este viernes, Iglesias volvió a citar la información, se refirió a los rumores sobre la misteriosa mujer en Miami y fue contundente. "Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami", reveló y fue más allá: "Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar", lanzó en vivo.

Luego, fue todavía más contundente al hablar sobre las múltiples infidelidades del comentarista hacia Yanina Latorre. "Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito", dijo entre risas.

Además, contó que recibió el mensaje de una mujer que aseguró haber mantenido un vínculo paralelo con él durante varios años. "Me escribió una señoraque era una mami del colegio, que Yanina la conoce y que me dijo: 'Yanina me odia porque tenía una sospecha de que tuve una relación de cuatro años con Diego Latorre', o sea, una relación paralela", concluyó.