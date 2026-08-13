Pedido desesperado en Gran Hermano: exigen la expulsión inmediata de un participante

Una jugadora cambió de decisión e intenta que una compañera se vaya del reality. Quién es.

Una fuerte interna está sacudiendo a Gran Hermano: Generación Dorada luego de que Luana Fernández se arrepintiera de haber elegido a Danelik Galazán para regresar a la casa. Apenas horas después del reingreso de quien había sido su examiga, la participante pidió que el público intervenga para sacarla del reality.

La decisión generó sorpresa porque Luana había seleccionado a Danelik con la expectativa de recuperar una alianza dentro del juego. Sin embargo, la convivencia hizo que cambiara rápidamente de opinión y considerara que su elección podía terminar perjudicándola.

Desde el confesionario, Luana dejó en claro que ya no quería compartir el juego con Danelik y expresó su arrepentimiento por haberla elegido. “En vez de elegir a alguien que realmente iba a ser mi contención, elegí a alguien que está haciendo todo lo contrario, así que quiero que se vaya”, manifestó.

La participante incluso trasladó su pedido fuera de la casa y convocó a sus seguidores a apoyar una nueva estrategia . “Pidan que entre La Maciel y que se vaya Danelik”, solicitó, en un intento por revertir las consecuencias de su propia elección.

La gala de nominación de esta semana terminó con siete participantes en placa y tuvo una dinámica diferente debido al regreso de nueve exparticipantes, que ingresaron como visitas y también participaron de la votación. Las jugadoras activas otorgaron dos puntos, mientras que sus acompañantes sumaron uno por cada dupla.

Yipio Pintos, líder de la semana, utilizó además la nominación fulminante contra Solange Abraham antes de que comenzara la ronda habitual. De esta manera, Abraham quedó directamente nominada y el resto de las participantes debió distribuir sus votos entre otras integrantes de la casa.

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El reparto de votos dejó finalmente en placa a Sol Abraham, Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Yipio Pintos y Yanina Zilli. Mariela Prieto y Pincoya fueron las únicas participantes que consiguieron evitar la nominación.

La eliminación tendrá una particularidad: quien abandone la casa el lunes 17 de agosto también se llevará a su visita, ya que la definición será por dupla. Además, el público votará de manera positiva hasta el domingo 16 y luego el sistema cambiará a negativo hasta la gala de eliminación.