Fernanda Iglesias volvió a pegarle a Yanina Latorre y lanzó otro indicio sobre la presunta amante de su marido

La periodista le dio la derecha a Mauro Icardi y apuntó sin piedad contra la conductora. Solo resta esperar la respuesta de ella que hasta ahora no volvió a tocar el tema.

Mauro Icardi parece estar empecinado en arruinarle la vida a Yanina Latorre, esta vez sumó una pista que dejó sin palabras a la conductora. Quien se sumó a la pelea fue Fernanda Iglesias y agregó un insólito indicio.

El jugador no tiene club, pero parece estar apostando por una carrera chimentera, ya que en su Instagram publicó historias dedicadas a Yanina con cierto tono irónico , "Aruzza, queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como vitrina". Sin piedad, le avisó que "fuiste la autora, como te describiste, de tu propio final".

Según el ya nadie le cree a la anfitriona de SQP, “ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven" le pegó en su trabajo, continuó, "¿Te sigo tirando data? Quedaste/quedaron fuera de las reuniones de la familia Ca.... porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan?? Esto es solo data de color" .

Sobre el final del posteo, el delantero tiró un dato que seguro incendió a Latorre, “vamos a lo importante!!!!!!" le avisó. "¿Querés más? Si querés, hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer”, lanzó.

Luego escribió, “ la primera pista: vecina”. Y como un panelista de chimentos con ganas de copiar a Yanina, se despidió: “Mañana te sigo atendiendo amooooooor”.

Fernanda Iglesias se metió en la pelea, avaló la información y agregó otra pista

La enemiga de la conductora se sumó y no dudó en sumar información sobre la supuesta amante que Diego Latorre tiene en Miami.

La última vez que la panelista de Puro Show se metió en la polémica, avaló la información del delantero y le pegó a la conductora, “todo cierto. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero la humillación es tan grande que tuvimos piedad", escribió.

Esta vez, desde sus vacaciones volvió a tomar la palabra y se refirió a la información que Mauro reveló, “estoy de vacaciones, no voy a hablar de (emoji de yarará en referencia a Yanina Latorre) acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellidos”. Luego aclaró la información que circuló con respecto a la informante de Icardi, "no soy yo la que le tira data", y continuó, "la pista ‘vecina’ está muy bien. Y podría agregar otra: mami del cole", lanzó sin tapujos.