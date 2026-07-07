IR A
IR A

Fernanda Iglesias volvió a pegarle a Yanina Latorre y lanzó otro indicio sobre la presunta amante de su marido

La periodista le dio la derecha a Mauro Icardi y apuntó sin piedad contra la conductora. Solo resta esperar la respuesta de ella que hasta ahora no volvió a tocar el tema.

Fernanda Igleasias

Fernanda Igleasias, avaló la información del delantero.

Mauro Icardi parece estar empecinado en arruinarle la vida a Yanina Latorre, esta vez sumó una pista que dejó sin palabras a la conductora. Quien se sumó a la pelea fue Fernanda Iglesias y agregó un insólito indicio.

La periodista confirmó la información de Icardi: Es cierto.
Te puede interesar:

Fernanda Iglesias habló sobre las infidelidades de Diego a Yanina Latorre: "Lo sabíamos hace mucho tiempo"

El jugador no tiene club, pero parece estar apostando por una carrera chimentera, ya que en su Instagram publicó historias dedicadas a Yanina con cierto tono irónico, "Aruzza, queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como vitrina". Sin piedad, le avisó que "fuiste la autora, como te describiste, de tu propio final".

Según el ya nadie le cree a la anfitriona de SQP, “ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven" le pegó en su trabajo, continuó, "¿Te sigo tirando data? Quedaste/quedaron fuera de las reuniones de la familia Ca.... porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan?? Esto es solo data de color".

Mauro Icardi sin piedad contra Yanina.

Mauro Icardi sin piedad contra Yanina.

Sobre el final del posteo, el delantero tiró un dato que seguro incendió a Latorre, “vamos a lo importante!!!!!!" le avisó. "¿Querés más? Si querés, hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer”, lanzó.

Luego escribió, “la primera pista: vecina”. Y como un panelista de chimentos con ganas de copiar a Yanina, se despidió: “Mañana te sigo atendiendo amooooooor”.

Fernanda Iglesias se metió en la pelea, avaló la información y agregó otra pista

La enemiga de la conductora se sumó y no dudó en sumar información sobre la supuesta amante que Diego Latorre tiene en Miami.

La última vez que la panelista de Puro Show se metió en la polémica, avaló la información del delantero y le pegó a la conductora, “todo cierto. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero la humillación es tan grande que tuvimos piedad", escribió.

Esta vez, desde sus vacaciones volvió a tomar la palabra y se refirió a la información que Mauro reveló, “estoy de vacaciones, no voy a hablar de (emoji de yarará en referencia a Yanina Latorre) acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellidos”. Luego aclaró la información que circuló con respecto a la informante de Icardi, "no soy yo la que le tira data", y continuó, "la pista ‘vecina’ está muy bien. Y podría agregar otra: mami del cole", lanzó sin tapujos.

Créditos: redes sociales.

Créditos: redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Icardi no se quedó callado y le dijo de todo.

La brutal amenaza de Mauro Icardi contra Yanina Latorre: "Te voy a hundir"

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

últimas noticias

Denunciaron por abusos al cardenal López Romero. 

Un cardenal español fue denunciado por abuso y lo apartaron de sus funciones

Hace 6 minutos
Así quedó el Wolskwagen blanco que fue chocado por una camioneta en plena Panamericana.

Insólito accidente en Panamericana: un auto circulaba marcha atrás en medio de los festejos por la Selección y causó un violento choque

Hace 35 minutos
Tini y un mensaje de amor para De Paul.

Qué le dijo Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras la victoria de Argentina: "Amor..."

Hace 58 minutos
Axel Muñoz volvió a atacar estando en libertad condiconal. 

Indignación en San Juan: lo condenaron por abuso, quedó libre y volvió a atacar a la misma víctima

Hace 1 hora
Mirtha Legrand, la diva argentina, contó que se emocionó tras el triunfo de la Selección argentina. 

Mirtha Legrand llamó a la mamá de Messi tras la clasificación de Argentina: "Lloré de emoción"

Hace 1 hora