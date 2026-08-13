13 de agosto de 2026 Inicio
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Inflación de julio: el turismo, la cultura y la gastronomía lideraron la subida de los precios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor del séptimo mes del año que subió 2,1% mensual y acumula un alza de 19,3% en lo que va del año. Recreación y cultura pesaron en el bolsillo. También medicamentos y prepagas con una suba de 2,5%

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Las vacaciones de invierno y las salidas a comer afuera fueron las que más pesaron en el bolsillo este mes.

Las vacaciones de invierno y las salidas a comer afuera fueron las que más pesaron en el bolsillo este mes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de precios al consumidor avanzó 2,1% en julio donde el ocio y la gastronomía lideraron las subas, mientras que alimentos acompañaron el promedio y algunos rubros se mantuvieron sin grandes cambios.

El Indec publicó el dato de inflación de julio.
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Las vacaciones de invierno y las salidas a comer afuera fueron las que más pesaron en el bolsillo este mes. Los precios de la comida subieron, pero sin desbocarse, y la ropa o los artículos para la casa permanecieron sin sobresaltos. En ese contexto, el 2,1% de julio se explica por el empuje del ocio y la salud, mientras que el resto acompañó sin grandes sorpresas.

El IPC acumuló un alza de 19,3% en lo que va del año. El mayor salto se dio en Recreación y cultura, con un 5% de aumento. Los paquetes turísticos y las actividades culturales se encarecieron fuerte por el receso invernal, lo que convirtió al ocio en el motor principal de la inflación del mes. En la misma línea, Restaurantes y hoteles treparon 2,8%, impulsados por el turismo y las salidas a comer afuera.

La Salud también se ubicó entre los rubros con más presión, con un 2,5% de suba por los ajustes en medicamentos y prepagas. Por su parte, el sector de comunicación avanzó 2,4% y los servicios básicos de vivienda, agua, electricidad y gas marcaron un 2,2%, con variaciones más fuertes en algunas regiones. El equipamiento y mantenimiento del hogar acompañó el promedio con un 2,1%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre sensibles para el bolsillo, subieron 2%, empujados por verduras, lácteos y panificados. El rubro de educación se mantuvo en torno al 1,9%, mientras que el transporte avanzó 1,9% por ajustes en el transporte público y el funcionamiento de vehículos personales. Los bienes y servicios varios también se movieron en línea con el promedio, con un 2,2%.

En el otro extremo, bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron una suba más moderada, de 1,5%. Y la sorpresa del mes fue prendas de vestir y calzado, que registraron una baja de -1,3%, especialmente marcada en el Gran Buenos Aires, donde la caída llegó al -3%.

Según el Indec, julio mostró una inflación empujada por las vacaciones y el consumo en ocio y gastronomía, mientras que la ropa dio un respiro y los alimentos acompañaron el promedio sin desbordarse.

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