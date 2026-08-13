Crisis en el rubro textil: cerró una firma con 20 años de trabajo y dejó a 120 personas en la calle

Un exentrenador de Los Pumas y dos empresarios textiles cerraron dos fábricas de indumentaria deportiva en General Pacheco y Las Flores. Al despedirlos, les pidieron a los votantes de LLA que "piensen a dónde los llevó" su voto.

Los dueños de Will Der S.A. , fundada en 2006, cerraron sus dos sedes donde fabricaban indumentaria deportiva de Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Ruge en General Pacheco y Las Flores y dejaron a 120 personas sin trabajo este viernes. El empresario textil Marcelo López Imizcoz es su fundador y cuenta con otra planta en Malvinas Argentinas que fabrica medias e inauguró Rocotex en Catamarca en 2023.

"Exportamos el 80% de lo que producimos a 9 países de América como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Panamá y México, entre otros", había celebrado López Imizcoz en medios catamarqueños hace cuatro meses. Sin embargo, para justificar los dos cierres sus socios Santiago Phelan , exentrenador de Los Pumas, y Armando Anasal apuntaron a "la política".

"El viernes pasado a la mañana se presentaron los dueños a la planta de Las Flores y comunicaron a sus 30 empleados que la fábrica cerraba. A la tarde vinieron a la planta de General Pacheco y nos reunieron a todos, como 90 somos para decirnos que cerraban", detalló a BAE Negocios Mirtha Ayala , una costurera que es jefa de hogar y hace cuatro años trabajaba en Will Der S.A.

Al comunicar los despidos, Anasal le pidió a los votantes de La Libertad Avanza que "piensen a dónde los llevó" , se quebró y sentenció: "Si la mitad de la gente votó esta forma de vida, seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron, solo les pido que piensen la próxima vez que voten porque la vida es política. Yo siempre pensé que la vida iba por un lado y la política por otra. No, la política digita nuestra vida ".

El socio de López Imizcoz consideró: " Con otros gobiernos todos sufrimos y nos peléabamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo y teníamos para gastar y los domingos teníamos para comer un asado y salíamos de joda y pensábamos en las vacaciones". Las declaraciones del empresario se filtraron en un audio publicado por BAE Negocios.

Mientras que Phelan les adelantó a los despedidos que "se va a pagar lo que se puede pagar, puede ser todo o puede ser nada". "No les voy a prometer nada", aclaró el exrugbier y precisó: "Lo que se puede pagar... en toda la historia nunca dejamos de pagar un sueldo, los empleados y operarios son el corazón".

Cómo reaccionó el personal a los 120 despidos

El personal reconoció que otras empresas se encuentran en las mismas condiciones y una empelada les agradeció el esfuerzo. El exentrenador de Los Pumas les contó: "Para pagar el aguinaldo tomamos créditos, cambiamos cheques, pagamos en descubierto, pero el aguinaldo llegó. Nos ayudó a hacer remeras de Lali".

Desde la empresa les propusieron el pago del 50% de la indemnización que les corresponde y las trabajadoras consideraron que si no alcanzan a pagar el 100% deberán compensar el resto con las máquinas.

"Estamos angustiadas, el sindicato no nos acompañó, no sabemos qué hacer. No tenemos trabajo ni a dónde ir y sabemos que no será fácil volver a conseguir trabajo", cerró Mirtha Ayala.