13 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Encontraron con vida al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván aclaró que no residía en la zona afectada por la catástrofe y que el pedido de búsqueda había sido confusión de uno de sus allegados. Pero se encuentra sano y salvo.

Por
Gonzalo Galván fue encontrado con vida.

Gonzalo Galván fue encontrado con vida.

La Opinión/Austral

Luego de la intensa búsqueda de Gonzalo Galván, el psicólogo argentino residente en Colombia, se confirmó que está sano y salvo. Sucede que era residente de Montería, ciudad que no sufrió el terremoto ocurrido en los últimos días. Todo fue una confusión de un familiar.

Vamos a prestar ayuda en lo que podamos, sostuvo Junco.
Te puede interesar:

"La calle se movía de lado a lado": el dramático relato de un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia

La información sobre la desaparición de Galván se dio en FM Las Heras 92.1 y allí sus familiares pidieron la colaboración de la comunidad para obtener información: “La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación”.

Pero horas después, el mismo profesional, oriundo de Santa Cruz, contó que estaba en buen estado y no había sido afectado por el fenómeno. Sucede que la comunicación había sido afectada horas después al sismo y no fue posible establecer contacto con el psicólogo, lo cual los preocupó.

Galván habló en la Radio LU12 AM680 y aseguró: “Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la etapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”. Afirmó que ese día sintió "una pequeña réplica, mínima" con un leve movimiento en el edificio durante 20 o 40 segundos.

Por eso, dejó en claro que ni él ni su hija resultaron heridos por estar lejos del epicentro: "Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también; ahí sí la cosa está muy grave”-

María Victoria Patrignani, madre de Galván, relató que fue ella quien generó la noticia: “En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”.

"La calle se movía de lado a lado": el dramático relato de un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia

Lo que prometía ser una jornada habitual de entrenamiento en el club de pádel The Factory se transformó en una pesadilla para Damián Junco, un argentino radicado en Colombia. El profesor de uno de los deportes en auge se encontraba dictando una clase en el barrio de Granada, en pleno centro de Cali, cuando el suelo comenzó a traicionarlo. La tecnología le dio unos segundos de ventaja: una alerta sísmica llegó a su celular y le permitió reaccionar a tiempo para evacuar el recinto junto a su alumna y una empleada del lugar. "El sismo duró como un minuto; fue muy largo, parecía eterno", confesó.

Damián dando una mano en uno de los edificios más afectados en Cali, Colombia.

Damián dando una mano en uno de los edificios más afectados en Cali, Colombia.

En diálogo con C5N.com, el oriundo de Cañuelas relató en primera persona los minutos de terror que vivió durante el sismo de 7.4 que sacudió al país cafetero este lunes y dejó un saldo de al menos 200 víctimas fatales. Según relató, una vez en la vía pública, la magnitud del fenómeno, que tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, se manifestó con toda su furia.

"La calle se movía de lado a lado, los edificios, el club. Fue muy aterrador. En cuanto salimos, en la calle estábamos mirando para arriba, y el edificio de enfrente se cayó parte de la pared y del balcón. Nos tocó salir corriendo porque se nos venía encima", precisó Damián, quien se encuentra en Colombia hace 9 meses y reconoce "estar enamorado" del país.

Además, añadió: "Fueron momentos muy duros. Toda la gente fuera de los edificios, desalojada, gritando. Gente que se desmayaba. Aquí no pegó tan fuerte, el epicentro fue un poco más al sur, a 1 ó 2 kilómetros".

Noticias relacionadas

Nick Reiner junto a su padre. 

Acusan formalmente a Nick Reiner por el asesinato de sus padres: podría recibir pena de muerte

Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Polémica en EEUU: Trump impulsa guantes eléctricos para equipar a los agentes del ICE

Iliana Noeli Lick.

"Fuimos tratados como criminales": habló la niñera argentina detenida en Estados Unidos por el ICE

El papa León XIV se refirió al terremoto en Colombia.

El papa León XIV donó €100.000 a Colombia tras el terremoto para asistir a los damnificados

Un argentino fue atacado por abejas.

Desesperante: un argentino fue atacado por un enjambre de abejas durante el terremoto en Colombia

Casi 300 personas murieron por el terremoto en Colombia.

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo

Rating Cero

Con artistas consagrados y nuevos talentos, PopFest presentó su grilla con Juanes como figura principal

El festejo de Un día en la vida.

Un día en la vida llegó a 300 programas y lo festejó con todo

Imagen ilustrativa generada con Inteligencia Artificial 

¿Marcelo Tinelli presidente? Lo midieron y él opinó sobre una eventual candidatura

Camila Mayan exige una compensación por los años que vivió afuera.

El abogado de Camila Mayan detalló cuál es la compensación que le pide a Alexis Mac Allister

Alejandra Maglietti y un duro descargo: Estoy harta.

Alejandra Maglietti se quejó del perro de su vecino y desató la polémica en redes: "Vi un pitbull sin bozal"

La mamá de Lali Espósito estrena un ciclo con las madres de los íconos de la música.

Del detrás de escena a la pantalla: de qué trata el programa que estrenará la mamá de Lali Espósito

últimas noticias

David nació con 2.750 kg. 

Fue madre a los 62 años y se transformó en la mujer más longeva en dar a luz en Argentina

Hace 5 minutos

Con artistas consagrados y nuevos talentos, PopFest presentó su grilla con Juanes como figura principal

Hace 10 minutos
El dólar oficial acumula una caída de $5 en los primeros tres días de la semana.

El dólar no se mueve y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 35 minutos
El festejo de Un día en la vida.

Un día en la vida llegó a 300 programas y lo festejó con todo

Hace 44 minutos
El detenido es un hombre argentino de 29 años.

¿Volvieron los quemacoches? Prendieron fuego cuatro autos y un local en Caballito: hay un detenido

Hace 58 minutos