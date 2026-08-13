Encontraron con vida al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván aclaró que no residía en la zona afectada por la catástrofe y que el pedido de búsqueda había sido confusión de uno de sus allegados. Pero se encuentra sano y salvo.

Luego de la intensa búsqueda de Gonzalo Galván, el psicólogo argentino residente en Colombia, se confirmó que está sano y salvo. Sucede que era residente de Montería, ciudad que no sufrió el terremoto ocurrido en los últimos días. Todo fue una confusión de un familiar.

"La calle se movía de lado a lado": el dramático relato de un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia

La información sobre la desaparición de Galván se dio en FM Las Heras 92.1 y allí sus familiares pidieron la colaboración de la comunidad para obtener información: “La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación”.

Pero horas después, el mismo profesional, oriundo de Santa Cruz, contó que estaba en buen estado y no había sido afectado por el fenómeno. Sucede que la comunicación había sido afectada horas después al sismo y no fue posible establecer contacto con el psicólogo, lo cual los preocupó.

Galván habló en la Radio LU12 AM680 y aseguró: “Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la etapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”. Afirmó que ese día sintió "una pequeña réplica, mínima" con un leve movimiento en el edificio durante 20 o 40 segundos.

Por eso, dejó en claro que ni él ni su hija resultaron heridos por estar lejos del epicentro: "Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también; ahí sí la cosa está muy grave”-

María Victoria Patrignani, madre de Galván, relató que fue ella quien generó la noticia: “En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”.

"La calle se movía de lado a lado": el dramático relato de un argentino que sobrevivió al terremoto en Colombia

Lo que prometía ser una jornada habitual de entrenamiento en el club de pádel The Factory se transformó en una pesadilla para Damián Junco, un argentino radicado en Colombia. El profesor de uno de los deportes en auge se encontraba dictando una clase en el barrio de Granada, en pleno centro de Cali, cuando el suelo comenzó a traicionarlo. La tecnología le dio unos segundos de ventaja: una alerta sísmica llegó a su celular y le permitió reaccionar a tiempo para evacuar el recinto junto a su alumna y una empleada del lugar. "El sismo duró como un minuto; fue muy largo, parecía eterno", confesó.

Damián dando una mano en uno de los edificios más afectados en Cali, Colombia.

En diálogo con C5N.com, el oriundo de Cañuelas relató en primera persona los minutos de terror que vivió durante el sismo de 7.4 que sacudió al país cafetero este lunes y dejó un saldo de al menos 200 víctimas fatales. Según relató, una vez en la vía pública, la magnitud del fenómeno, que tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, se manifestó con toda su furia.

"La calle se movía de lado a lado, los edificios, el club. Fue muy aterrador. En cuanto salimos, en la calle estábamos mirando para arriba, y el edificio de enfrente se cayó parte de la pared y del balcón. Nos tocó salir corriendo porque se nos venía encima", precisó Damián, quien se encuentra en Colombia hace 9 meses y reconoce "estar enamorado" del país.

Además, añadió: "Fueron momentos muy duros. Toda la gente fuera de los edificios, desalojada, gritando. Gente que se desmayaba. Aquí no pegó tan fuerte, el epicentro fue un poco más al sur, a 1 ó 2 kilómetros".