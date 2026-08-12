El abogado de Camila Mayan detalló cuál es la compensación que le pide a Alexis Mac Allister El abogado explicó qué pide la modelo por los años que estuvo junto al jugador, respaldó el reclamo de su defendida y detalló qué establece la ley al respecto: "Le corresponde". Agregar C5N en









Camila Mayan exige una compensación por los años que vivió afuera.

La guerra judicial entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister continúa. La modelo mantiene su reclamo por una compensación económica por los años de convivencia que compartieron en Inglaterra.

En medio de las críticas que recibió la influencer, su abogado, Ignacio Trimarco, salió a aclarar qué es lo que su defendida le exige a la Justicia. Fue durante el programa Intrusos donde explicó la situación: "La mediación está cerrada, pero no hubo acuerdo. La demanda está presentada desde hace tiempo y la causa empezó hace más de un año y medio".

Luego, aseguró que Mayan nunca quiso que la pelea judicial se filtre en los medios de comunicación. "De nuestra parte nunca se dijo nada, se supo del otro lado, porque Camila no quiere mediatizar esta situación. Lo que pide es confidencial como toda causa de familia, pero es una compensación económica", señaló.

Frente a la pregunta sobre cuál es el monto que pide la influencer, el letrado fue categórico: "Es una realidad y corresponde. Las demandas tienen un monto, pero en este caso lo va a determinar un juez de acuerdo a las pruebas que se presenten". De acuerdo con lo que explicaron en el piso de Intrusos, el porcentaje se calcula teniendo en cuenta el sueldo que percibió el futbolista durante los años de relación con Camila.

La ley que respalda a Camila Mayan "Hay una polémica con esta ley, pero es una ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas, le guste a quien le guste, esté con un ídolo como un campeón del mundo, o con un empresario con negocios afuera", explicó el abogado sobre la compensación que exige la modelo.

Y continuó explicando: "Esta ley tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no formalizó con un casamiento. Es una ley que se aplica y que tiene vigencia y le corresponde a toda persona que convivió durante más de dos años de manera pública, notoria y pacífica. Además, el reclamo tiene que iniciarse antes de los 6 meses de terminada la relación". Trimarco negó los rumores sobre el presunto arreglo económico entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister Después de la escandalosa separación, surgieron versiones que aseguraban que la modelo había recibido distintos beneficios económicos por parte del futbolista: el alquiler de un departamento por un valor millonario y un auto. Sin embargo, al ser consultado sobre estas versiones, Trimarco las negó categóricamente. "Es falso que le pagaron el alquiler durante dos años. No pagaron el alquiler, es mentira, es falso y está probado en la causa. Tampoco le dieron ningún auto. Si se entregó algún dinero va a ser descontado del monto fijado por la Justicia", aseveró.