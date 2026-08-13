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Acaba de separarse hace dos meses de una ex Gran Hermano y ahora confirmó su noviazgo con otra ex participante

El protagonista, junto a su nueva pareja, blanquearon la relación al aire en un programa de streaming. Hace poco, él había cortado su vínculo con una ex hermanita.

Él dejó una relación con una ex hermanita para ponerse de novio con una integrante de la última edición del reality.

Él dejó una relación con una ex hermanita para ponerse de novio con una integrante de la última edición del reality.

El ex participante de Gran Hermano Nick Sicaro confirmó su romance con la influencer Lolo Poggio durante una emisión de un programa de streaming, y sorprendió al blanquear una relación que hasta ahora se había mantenido en reserva. Ante la pregunta “¿están enamorados?”, ambos respondieron: “Sí”.

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Lolo contó que Nick ya le había gustado durante su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, aunque aclaró que la relación no avanzó dentro de la casa. Según explicó, el vínculo comenzó a tomar forma después de que ambos salieran del reality.

Nick, por su parte, aseguró: “Siento que conectamos un montón y que es mutuo. Me encantó poder coincidir con ella y estoy re contra contento”. También reveló: “Cuando entré en la casa tres semanas siempre me gustó Lolo. Desde el principio sentí una atracción y cuando salí, pasaron cosas”.

La noticia dada a conocer en Todo lo Contrario, el streaming de Telefe, adquirió mayor repercusión por el antecedente inmediato de Sicaro con Daniela Celis. El influencer había confirmado su separación de la ex Gran Hermano el 19 de junio y, casi dos meses después, volvió a quedar en el centro de la escena por su nuevo romance.

Nick Sicaro y Lolo Poggio.

Nick Sicaro y Lolo Poggio.

Por qué se habían separado Nick Sicaro y Daniela Celis

La ruptura con Celis había sido comunicada por ambos a través de Instagram. “Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos”, escribió Daniela, mientras agradeció “el respeto y la buena energía”.

En los días posteriores surgieron versiones sobre una posible infidelidad. El periodista Fede Flowers aseguró que la decisión había sido de Daniela y atribuyó a su entorno una definición contundente sobre Nick: “Nico es desprolijo”. Sin embargo, esa versión no coincidió con la explicación posterior de la propia Celis.

En julio, Daniela dio su versión en La Jugada y negó que hubiera existido una tercera persona: “No pasó nada, no hubo nada en el medio. Me bajé de la situación”. Además, reveló que terminó la relación mediante WhatsApp: “Le escribí un mensajito”.

La ex Gran Hermano también sostuvo que ambos habían disfrutado el vínculo y que la separación respondió a una decisión personal. Días antes, frente a los rumores de infidelidad, había sido todavía más explícita: “Por suerte no hubo terceros”. Así, el nuevo romance de Nick con Lolo reavivó una historia reciente cuyo final, según las declaraciones de sus protagonistas, no estuvo marcado por una infidelidad.

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