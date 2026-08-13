El INDEC publica el dato de la inflación de julio: en el Gobierno temen que vuelva a superar el 2%

El organismo difundirá este jueves a las 16 el IPC del séptimo mes del año. Luis Caputo estimó que el índice podría ubicarse entre 1,9% y 2,3%, mientras que el 2,9% registrado en CABA encendió señales de alerta.

El INDEC publicará el dato de la inflación de julio: en el Gobierno temen que vuelva a superar el 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves a las 16 el dato de inflación correspondiente a julio. En la previa del anuncio existe preocupación dentro del Gobierno porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría volver a ubicarse por encima del 2% mensual, después de que en junio lograra perforar ese nivel.

Inflación de julio: los motivos por los que volvería a ubicarse arriba del 2%

El último registro oficial fue de 1,9% en junio, lo que significó el primer dato inferior al 2% desde agosto de 2025. En ese mes, además, la inflación acumulada durante el primer semestre alcanzó el 16,8%, mientras que la variación interanual llegó al 33,5%.

De cara al nuevo informe, el ministro de Economía, Luis Caputo , anticipó que el resultado de julio podría ubicarse dentro de un rango de entre 1,9% y 2,3%. “Da entre 1,9 y 2,3 por ciento: estará más o menos por ahí, seguramente” , señaló en su visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba al referirse a la evolución esperada del IPC.

El funcionario defendió además el rumbo de la política económica y sostuvo que el Gobierno continúa profundizando la desaceleración de los precios. “Seguimos profundizando el proceso de desinflación”, expresó, al tiempo de señalar que “inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional”.

Sin embargo, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires indica que el dato podría ubicarse por encima de lo esperado. La inflación porteña fue de 2,9% en julio, acelerándose de manera significativa frente al 1,8% registrado en junio. En los últimos doce meses acumuló 33,2%, mientras que el incremento en los primeros siete meses de 2026 llegó al 19,4%.

Javier Milei y la promesa incumplida de la inflación en 0

El dato de julio también volverá a poner bajo la lupa una de las principales promesas económicas de Javier Milei. El Presidente aseguró en distintas oportunidades que la inflación ingresaría durante 2026 en un sendero de “cero coma”, una meta que incluso quedó asociada a su discurso sobre la superioridad técnica de su programa económico frente a la denominada “casta”.

En varias oportunidades durante 2025, el mandatario había proyectado que el proceso de desinflación alcanzaría un nivel todavía más bajo en 2026. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, había afirmado.

La evolución del IPC, sin embargo, mantiene todavía una distancia considerable respecto de aquella previsión. El dato de junio fue de 1,9% mensual y el acumulado del primer semestre ya había alcanzado 16,8%.

Impactante el compilado de #Argenzuela sobre las promesas de Milei y Caputo. Aseguraron que la inflación de agosto empezaría con 0 y los datos muestran una realidad muy distinta. Es fundamental recordar estos archivos para no volver a ser estafados en las próximas elecciones. pic.twitter.com/mkaSggxu84 — El Prensero (@El_Prensero) August 12, 2026

La inflación de CABA fue del 2,9%: los rubros que más aumentaron

El dato de la Ciudad de Buenos Aires mostró una aceleración de los precios durante julio y estuvo impulsado principalmente por algunos sectores vinculados al turismo y la temporada de vacaciones.

Recreación y cultura registró el mayor incremento, con una suba del 5,8% y una incidencia de 0,30 puntos porcentuales sobre el índice general. El resultado estuvo explicado principalmente por el aumento de los paquetes turísticos, asociado a factores estacionales.

Restaurantes y hoteles tuvo un incremento promedio del 5,3% y aportó 0,59 puntos porcentuales a la inflación porteña. El movimiento respondió fundamentalmente al encarecimiento de los servicios de alojamiento durante el período turístico y, en menor medida, al aumento de los alimentos consumidos en restaurantes, bares y casas de comidas.

En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,7% y tuvo una incidencia de 0,54 puntos porcentuales. En este caso, el incremento estuvo relacionado con mayores gastos comunes de vivienda, alquileres y tarifas residenciales de electricidad.