Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

La periodista lanzó fuertes revelaciones sobre el marido de Yanina Latorre y aseguró tener información sobre distintos romances que habría mantenido a lo largo de los años.

Fernanda Iglesias empezó con todo en el debut de su programa de streaming Fernanda al Hueso y se refirió a los rumores de infidelidad que, tiempo atrás, había instalado Mauro Icardi cuando apuntó sin piedad contra Yanina Latorre.

En medio de los fuertes cruces virtuales con la conductora de Sálvese Quien Pueda, el futbolista había deslizado la existencia de una supuesta amante de Diego Latorre, una versión que volvió a quedar en el centro de la escena. "La primera pista: vecina", había escrito en una placa negra.

Durante su programa de este viernes, Iglesias volvió a citar la información, se refirió a los rumores sobre la misteriosa mujer en Miami y fue contundente. "Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami", reveló y fue más allá: "Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar", lanzó en vivo.

Luego, fue todavía más contundente al hablar sobre las múltiples infidelidades del comentarista hacia Yanina Latorre. "Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito", dijo entre risas.

LA RELACIÓN PARALELA DE DIEGO LATORRE El exfutbolista habría tenido una relación de CUATRO AÑOS con una mami del colegio de sus hijos. @ferigleok #FernandaAlHueso pic.twitter.com/Nza4YDU9yf

Además, contó que recibió el mensaje de una mujer que aseguró haber mantenido un vínculo paralelo con él durante varios años. "Me escribió una señoraque era una mami del colegio, que Yanina la conoce y que me dijo: 'Yanina me odia porque tenía una sospecha de que tuve una relación de cuatro años con Diego Latorre', o sea, una relación paralela", concluyó.

La verdad detrás del final de LAM: Ángel de Brito contó por qué no continuará el programa

Buscando nuevos desafíos profesionales tras sostenerse durante años en la cima del periodismo de espectáculos, Ángel de Brito decidió ponerle un tope claro a LAM. La determinación responde a su deseo personal de explorar otros formatos dentro de la industria, en lugar de extender la vigencia de su marca de forma indefinida. En este contexto, explicó el final argumentando la necesidad de renovar sus metas y encarar proyectos diferentes dentro de la televisión.

Frente a los rumores de un posible conflicto institucional tras la sorpresiva novedad, el periodista descartó cualquier tipo de interna o malestar en diálogo con Desayuno Americano. La figura del canal fundamentó la decisión bajo la lógica del cumplimiento natural de las etapas en la pantalla chica: "Son ciclos. Serán 12 años, estoy re contento con la productora y el canal, pero bueno... Tampoco dije que me iba a retirar de la televisión. Capaz hacer otra cosa".

Ángel de Brito habló sobre el futuro de LAM.

Por qué termina LAM

El anuncio formal sobre los plazos del envío diario se produjo de manera descontracturada durante una transmisión en Bondi Live. En la plataforma de streaming, el presentador detalló la hoja de ruta para el futuro del programa, confirmando que la undécima temporada en curso tendrá solo un año más de continuidad. "Estamos transitando el año 11, después uno más y vemos. Me gustaría probar otras cosas también. LAM es un bombazo, lo pasamos bien y es mi gran éxito... Tampoco es que me voy a retirar de la televisión", precisó el comunicador para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Por último, De Brito rechazó categóricamente la posibilidad de legar la conducción a otro colega para que el show continúe al aire sin él. Manteniendo una postura firme sobre la impronta que requiere el formato, el periodista sostuvo que la esencia de un ciclo no se puede traspasar: "No dejaría a nadie en mi lugar. Creo que los programas son de los conductores, son pocos los que funcionan cuando se cambia al que lo conduce".

La sorpresiva confirmación sobre el desenlace definitivo de LAM generó un fuerte impacto en la industria televisiva nacional. Ángel de Brito anunció que el emblemático ciclo culminará tras su temporada número 12, una medida que fue analizada y acordada en excelentes términos con la cúpula de América TV.

Lejos de responder a una caída en las mediciones de rating o a conflictos internos con la producción, la despedida se proyecta en la cresta de la ola, garantizando de este modo un cierre ordenado, planificado y triunfal para uno de los formatos más exitosos de la grilla actual.