"Hasta el último aliento": revelaron un detalle inédito de Lionel Messi en los últimos días de su padre Yanina Latorre dio a conocer cómo el capitán de la Selección vivió las últimas semanas de su padre. Agregar C5N en









Messi regresó a Miami luego del velorio en Rosario y jugó para Inter Miami. Redes sociales

Yanina Latorre comentó detalles sobre cómo vivió Lionel Messi durante el Mundial 2026 el estado de salud de su padre. Jorge Messi falleció el sábado pasado a los 68 años y el capitán de la Selección vivió la última competencia de una manera especial, buscando hacer lo posible para que pueda estar presente en el último partido.

"El tipo jugó hasta con el último aliento. Jugó por el padre, se da cuenta que la cosa se pone fea, ahora entendemos las lágrimas de él, la tristeza, cómo entraba cabizbajo, porque no recibía ningún mensaje post partido", señaló Latorre desde su programa en El Observador. Luego de cada partido realizaban una llamada por FaceTime, un ritual que dejó de llegar en los momentos más delicados de la enfermedad.

La conductora fue más allá y descartó cualquier teoría que haya circulado durante el torneo sobre el rendimiento físico del jugador. "La edad de él, se ve que tiene un físico privilegiado, tiene una cabeza privilegiada, que es de otro planeta, y tiene un talento que no lo va a tener nunca más nadie. Nadie juega una final del mundo a los 40 años rompiéndola. Dice, llegó roto, jugó por el padre. Con esto das tierra a todas las teorías conspirativas de los boludos, la sarta de forradas que dijeron", sentenció.

Redes sociales La carta de despedida de Messi a su padre Después de la muerte de Jorge, Lionel Messi publicó en sus redes sociales una carta que conmovió a todo el mundo. El texto, escrito en primera persona, iluminó detalles de una relación que el público solo veía desde afuera. "Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", comenzó.

Además Messi describió lo que vivió durante el Mundial sabiendo que su padre no podría viajar para verlo: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad". Y sobre la final que no pudo ganar: "Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien".

La carta también incluyó una reflexión sobre su futuro que sorprendió al mundo del fútbol: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?". El cierre sintetizó en pocas líneas la figura de Jorge Messi tal como la vivió su hijo: "Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".