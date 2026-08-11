Yanina Latorre filtró la lista de los famosos que van a MasterChef Celebrity: qué figura de otro canal aparece La conductora de América TV contó el detalle secreto de los convocados al programa de cocina y sorprendió con algunos nombres. Agregar C5N en









La conductora dio a conocer la lista.

La nueva edición de MasterChef Celebrity está en camino y la periodista Yanina Latorre filtró la lista de famosos que tienen previsto participar del programa. Sin embargo, aclaró que todavía no cerraron contrato con ninguno más que con una sola persona: Juli Poggio y sumó a una figura de otro canal. ¿Quién es?

"Ellos llaman en MasterChef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio. Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora está avanzadísima. Pablito Giralt está muy avanzado. Otra que buscaron es a Dalma Maradona", contó en SQP.

En tal sentido, describió sobre la participación de la hija mayor de Maradona: “No le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana. Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio de MasterChef, ella no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción de MasterChef no le encanta".

Redes sociales También sumó la incorporación de la figura de otro canal: “Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida".

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