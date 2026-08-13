La intimidad de la cumbre peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner "Fue un encuentro muy amable", reveló en C5N el titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, sobre el encuentro que duró cuatro horas y donde se abordaron temas comunes, como la inversión pública. "Hay que preparar un programa de acción y de gobierno distintos al de Milei", detalló. Por Agregar C5N en









Los representantes se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires.

Se conocieron detalles de la cumbre peronista, protagonizada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner; quienes se reunieron el martes por la noche en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires donde se abordaron temas comunes y comenzaron a planificar la estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“Fue una reunión muy buena. Al principio iba a ser de 1 hora pero bueno, estuvimos desde las 20 casi hasta la medianoche. Todos hablaron, participaron en temas que son comunes a las provincias, la agenda legislativa que tenemos y la preocupación que existe por el fracaso del plan económico de Milei que afecta a todas las provincias”, detalló Mayans en diálogo con Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón en el programa La Mañana.

En este sentido, también explicó que se abordaron "el tema de las PASO, el Presupuesto, el tratamiento que va hacer en este momento la Cámara de Diputados": "Construimos una agenda en común. Fue una charla muy buena, muy amena, se hablaron muy bien todos, sin problemas”, agregó.

Sobre como fue el armado previo de la cumbre, el legislador recordó que junto al jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, "pensamos que era el momento para juntarnos". "Estuvimos hablando con cada uno, también con (Ricardo) Quintela, con Sergio (Massa). El lunes estuve reunido con Cristina (Kirchner). Hablamos del tema, me dijo que me parece muy bien”.

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron en CABA. El peronismo y la apertura política de cara al 2027 De cara al año electoral 2027, Mayans reveló que una gran interna mediante las PASO es una gran alternativa a utilizar dentro del partido. “Se habló que el que se quiera presentar que se presente. Con todo respeto. Que no se lo considera un enemigo”