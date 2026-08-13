13 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La intimidad de la cumbre peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner

"Fue un encuentro muy amable", reveló en C5N el titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, sobre el encuentro que duró cuatro horas y donde se abordaron temas comunes, como la inversión pública. "Hay que preparar un programa de acción y de gobierno distintos al de Milei", detalló.

Por

Los representantes se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires. 

Se conocieron detalles de la cumbre peronista, protagonizada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner; quienes se reunieron el martes por la noche en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires donde se abordaron temas comunes y comenzaron a planificar la estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Te puede interesar:

Represión en el Congreso: se suman pedidos de interpelación a Monteoliva en Diputados

“Fue una reunión muy buena. Al principio iba a ser de 1 hora pero bueno, estuvimos desde las 20 casi hasta la medianoche. Todos hablaron, participaron en temas que son comunes a las provincias, la agenda legislativa que tenemos y la preocupación que existe por el fracaso del plan económico de Milei que afecta a todas las provincias”, detalló Mayans en diálogo con Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón en el programa La Mañana.

En este sentido, también explicó que se abordaron "el tema de las PASO, el Presupuesto, el tratamiento que va hacer en este momento la Cámara de Diputados": "Construimos una agenda en común. Fue una charla muy buena, muy amena, se hablaron muy bien todos, sin problemas”, agregó.

Sobre como fue el armado previo de la cumbre, el legislador recordó que junto al jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, "pensamos que era el momento para juntarnos". "Estuvimos hablando con cada uno, también con (Ricardo) Quintela, con Sergio (Massa). El lunes estuve reunido con Cristina (Kirchner). Hablamos del tema, me dijo que me parece muy bien”.

Axel Kicillof, M&aacute;ximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron en CABA.&nbsp;

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se reunieron en CABA.

El peronismo y la apertura política de cara al 2027

De cara al año electoral 2027, Mayans reveló que una gran interna mediante las PASO es una gran alternativa a utilizar dentro del partido. “Se habló que el que se quiera presentar que se presente. Con todo respeto. Que no se lo considera un enemigo”

“De hecho, presentarse ya es un esfuerzo humano importante porque hay que recorrer todo el país. Hay que preparar un programa de acción y de gobierno distinto al de Milei, que prácticamente está destruyendo al pueblo argentino".

Tanto Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa coincidieron en armar un "frente amplio" ya que "tenemos la unidad de concepción con otras fuerzas políticas que este programa de gobierno está terminado”.

Incluso, no se descartó la incorporación al frente de la dirigente de izquierda Myriam Bregman, quien encabeza las últimas encuestas de imagen realizadas por diversas consultoras: “Si está de acuerdo en un programa con nosotros por supuesto que es muy importante. Habría que pulir realmente los temas y acordar lo que nos unen”.

Sobre el final, Mayans puso en valor la necesidad de "construir un frente con todos los que quieran luchar para tener una Argentina distinta”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ley de inviolabilidad: el pin que lucen los senadores de up durante la sesion

Ley de Inviolabilidad: el pin que lucen los senadores de UP durante la sesión

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en la mira de la oposición.

Ley de Tierras: presentaron una impugnación contra Joaquín Benegas Lynch por "conflicto de intereses"

Trump y Milei durante un encuentro en territorio estadounidense.

Tensión geopolítica: EEUU presiona al Gobierno por su relación con China

Baravalle integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó de la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Quién es Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

el gobierno reglamento la tenencia de silenciadores y miras nocturnas para armas: los requisitos para registrarlos

El Gobierno reglamentó la tenencia de silenciadores y miras nocturnas para armas: los requisitos para registrarlos

play

Con Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, el peronismo se reunió para delinear la estrategia hacia 2027

Rating Cero

Una famosa creadora de contenido falleció a sus 24 años.

Impacto: murió una famosa influencer de contenido paranormal a los 24 años tras romper una estatua maldita

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Se separaron dos famosos.

Separación y misterio entre dos famosos argentinos: "Se tienen que dar cuenta"

El cantante  terminó la secundaria.

Cristian Castro cumplió una deuda pendiente: "Un ejemplo"

Messi regresó a Miami luego del velorio en Rosario y jugó para Inter Miami. 

"Hasta el último aliento": revelaron un detalle inédito de Lionel Messi en los últimos días de su padre

Los tickets se podrán adquirir en Pulso Tickets, con una preventa exclusiva el 13 de agosto.

Llega PopFest: cuándo se ponen a la venta las entradas y cómo comprarlas

últimas noticias

Una famosa creadora de contenido falleció a sus 24 años.

Impacto: murió una famosa influencer de contenido paranormal a los 24 años tras romper una estatua maldita

Hace 15 minutos
Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Hace 31 minutos
Polémica en Brasil: Flávio Bolsonaro mintió en su CV y tuvo que salir a dar explicaciones

Polémica en Brasil: Flávio Bolsonaro mintió en su CV y tuvo que salir a dar explicaciones

Hace 43 minutos
play

Muerte y misterio en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa y escapó

Hace 44 minutos
Se separaron dos famosos.

Separación y misterio entre dos famosos argentinos: "Se tienen que dar cuenta"

Hace 44 minutos