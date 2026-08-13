Grabó un video mientras manejaba en la ruta y tomaba una botella de whisky: le sacaron la licencia La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la suspensión de la licencia de un hombre de 46 años que difundió videos manejando por la Ruta 2 con una botella de whisky en la mano. "Si nos matamos, nos matamos", se burla mientras agita la botella. Por Agregar C5N en









Denunciaron ante la ANSV a un hombre alcoholizado al volante.

Un hombre de 46 años fue denunciado tras grabarse manejando por la Ruta 2 con una botella de whisky en la mano y burlándose con la frase “Si nos matamos, nos matamos”, en alusión a un caso viral ocurrido años atrás. La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la suspensión inmediata de su licencia luego de que el Sistema de Reporte Vial Ciudadano permitiera identificarlo y constatar la infracción.

Desafiando al destino y pudiendo ocasionar un accidente fatal en plena Ruta 2, el hombre residente en la provincia de Buenos Aires se grabó cometiendo una falta grave. Gracias a la denuncia realizada a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, se pudo identificar al responsable y avanzar con el pedido de inhabilitación.

Mientras manejaba, el infractor se burlaba de la situación. "Mirá lo que tengo" le decía a su acompañante y agitaba la botella, todo mientras seguía al volante. En otro tramo del video, ambos repiten a los gritos la frase “si nos matamos, nos matamos”, justo en el momento en que el vehículo aceleraba.

«Si nos matamos, nos matamos»: lo filmaron con una botella de whisky mientras manejaba por la Ruta 2



La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión preventiva de la licencia de un hombre de 46 años que fue filmado mientras conducía por la Ruta 2 y… pic.twitter.com/5Dx9ne5cdr — Dante López Foresi (@DanteForesi) August 13, 2026 Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que, tras revisar los videos, pidió la suspensión preventiva de la licencia de conducir del hombre de 46 años involucrado. La medida será notificada y tendrá la duración que disponga la jurisdicción correspondiente.

Imprudencia al volante: ¿cómo denunciar? Si ves a alguien manejando de forma peligrosa, podés reportarlo directo por WhatsApp al 11-2787-0000 con el Sistema de Reporte Vial Ciudadano. Tenés que mandar un video o foto donde se vea la patente, más lugar, fecha y hora aproximada. Tener en cuenta que la evidencia la tiene que registrar un acompañante o un peatón, nunca el propio conductor. Se pueden denunciar: alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas, sobrepasos indebidos, menores manejando y uso del celular mientras se conduce.

Desde que arrancó el sistema de la ANSV ya recibieron 2.277 denuncias. Gracias a esas alertas, se pidió la suspensión de 30 licencias por casos graves. La agencia aclara que cada caso se analiza antes de sancionar, pero la idea es que las imprudencias no queden impunes y que cualquiera pueda alertar sobre situaciones de riesgo en la calle.