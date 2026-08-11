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Destrozado: se filtró el motivo del enojo de Lionel Messi en medio del velorio de su papá

La periodista Yanina Latorre contó cómo vivió la familia del jugador la dolorosa pérdida y reveló la bronca que hubo puertas adentro.

Messi y Antonela

Messi y Antonela, presentes en el velorio de Jorge Messi.

La periodista Yanina Latorre habló sobre el velorio de Jorge Messi, el papá de Lionel, quien falleció el sábado por la mañana tras una larga enfermedad, y reveló que hubo un enojo puertas adentro de la familia. La bronca interna que se generó fue por los medios de comunicación.

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En el programa en El Observador, contó: “El papá de Leo Messi entiendo que dejó de sufrir, falleció el sábado a la mañana, yo no tengo detalles ni quiero tenerlos porque es una familia que pidió hermetismo, hay mucho enojo, y yo comparto parte del enojo”.

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“Él es un chico que realmente es de un perfil muy bajo, no da notas, no se muestra, es Messi. Pero también uno tiene que respetar el dolor, y la manera de vivirlo del otro. Hay como una cosa del morbo, de todo el mundo querer la imagen de verlo a él destrozado y llorando. ¿Para qué?”, agregó.

Y se refirió a las imágenes tomadas desde afuera: “Esas fotos… en unas fotos se lo ve a él con Antonela que lo está consolando, en otra se lo ve quebrado, en otra se lo ve caminando al avión; la peor foto, el peor viaje de Messi, no sé para qué”.

Y finalmente contó la bronca interna: “La familia está muy enojada por todo esto, porque ellos no se muestran, no querían mostrarse, era muy íntimo. No fue nadie a despedir al papá, él con sus hermanos, con su hermana Sol. Que no son chicos que sean mediáticos ni que los veas.

Confirmaron cuándo regresará Lionel Messi a Miami para reincorporarse a Inter

Lionel Messi ultima los detalles de su regreso a Estados Unidos después de permanecer en Rosario junto a su familia por la muerte de su padre, Jorge Messi. El futbolista tiene previsto viajar este martes por la noche desde Rosario y arribar a Miami durante el miércoles.

Tras la despedida de su padre, Messi se instaló junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en el barrio privado Kentucky de Funes, ubicado a unos 44 kilómetros de Rosario. También permanecen junto a él su madre y sus hermanos.

El capitán de la Selección argentina había llegado a Rosario el sábado por la noche, acompañado por su familia, luego de conocer el fallecimiento de Jorge Messi. Al día siguiente participó del velatorio, realizado de manera privada en el Cementerio El Prado y bajo un importante operativo de seguridad.

La ceremonia concluyó cerca de las 13 y, posteriormente, los familiares y allegados se retiraron del lugar sin realizar declaraciones. En las inmediaciones del cementerio, distintos hinchas se acercaron para dejar carteles y mensajes de apoyo al futbolista y su familia.

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