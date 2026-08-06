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Escándalo en la grabación de PH: hubo un tenso cara a cara entre Pampita y Yanina Latorre

Las críticas de la conductora hacia la modelo y su vida privada provocaron un fuerte encontronazo mientras grababan el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe.

El cruce se desató por los filosos comentarios de la conductora hacia la modelo y su pareja.

El cruce se desató por los filosos comentarios de la conductora hacia la modelo y su pareja.

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La grabación del programa PH dejó el primer escándalo en puerta, con una fuerte pelea entre Carolina "Pampita" Ardohain y Yanina Latorre: "Fue un tenso cara a cara", revelaron.

La Joaqui reveló que pensaba que su expareja le iba a pedir casamiento.
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El cruce entre las conductoras se dio este jueves, mientras grababan la vuelta del ciclo de Andy Kusnetzoff en la productora Estudio Mayor. Todo comenzó por los dichos de la figura de América y, según trascendió, "por rencores de cosas pasadas".

La modelo le habría reclamado a Latorre que, en su momento, filtró la separación de su actual pareja, el empresario y polista Martín Pepa. "Pampita es muy memoriosa", aseguraron en Intrusos.

El entredicho habría pasado en la previa a la realización del contenido, según contó Alejandro Guatti desde el barrio de Palermo. El histórico cronista también reveló que hubo un "sospechoso" operativo de seguridad que montó la producción ante la llegada de La Joaqui, una de las invitadas.

Pampita sigue en pareja con el polista tras atravesar algunas crisis y breves separaciones debido a la distancia geográfica, ya que él trabaja en Estados Unidos. En declaraciones a la Revista Caras, la empresaria destacó la "generosidad y alegría de Martín", y aseguró que su entorno lo adora y que ella elige seguir apostando al amor.

Quiénes son las figuras invitadas a PH

En la vuelta del programa PH, Podemos Hablar, con la conducción de Andy Kusnetzoff, estuvieron Yanina Latorre, Carolina "Pampita" Ardohain, Martín Cirio, La Joaqui y Diego Leuco. El debut de la nueva temporada será este sábado 8 de agosto en Telefe a las 21:30. Es el octavo ciclo del programa tras una pausa fuera del aire.

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