13 de agosto de 2026 Inicio
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Muerte y misterio en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa y escapó

Un llamado al 911 alertó por la presencia de una persona ensangrentada que empuñaba un arma blanca. La Policía de la Ciudad reconstruyó que, tras matar a su mujer, intentó suicidarse. El hombre fue hospitalizado.

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El hecho ocurrió en Villa Devoto.

Un violento episodio sacudió al barrio porteño de Villa Devoto en la madrugada: tras un llamado al 911 que derivó una alerta al 107, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento de una mujer de 34 años y la presencia de un hombre, de la misma edad, gravemente herido.

El detenido es un hombre argentino de 29 años.
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El hecho ocurrió en horas de la madrugada y se supo a partir de un llamado al 911. Según contó Diego Gabriele, el llamado decía: "Mi papá mató a mi mamá", por lo que efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron al domicilio para comenzar con las investigaciones.

Según relataron los propios agentes, el agresor fue encontrado ensangrentado y ya con heridas cortopunzantes que habían sido inflingidas por él mismo. Se espera la llegada de la Policía Científica para avanzar con las averiguaciones

En declaraciones periodísticas, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en C5N los detalles del operativo médico: "Lamentablemente, cuando llegó el equipo, encontramos a una mujer de 34 años con una herida de arma blanca mortal, ya fallecida. Por su parte, un hombre de la misma edad presentaba lesiones en el cuello y en el tórax".

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanecía internado mientras el personal médico evaluaba su estado en el área de showroom.

Consultado sobre el origen de las lesiones que presentaba el hombre, el titular del SAME remarcó la cautela del operativo: "Hay que establecerlo a través de los peritajes correspondientes". La principal hipótesis de los investigadores sugiere un ataque seguido de un intento de suicidio.

Respecto a la presunta presencia de menores de edad en el domicilio al momento de ocurrir el trágico hecho dado que uno de los llamados llegó por parte de los hijos, Crescenti señaló que se trata de un suceso en pleno desarrollo y que los datos precisos se terminarán de certificar a medida que avance la investigación judicial y policial en el lugar.

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