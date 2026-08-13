Preocupación por su salud: Verónica Castro apareció en la graduación de Cristian Castro con una cánula de oxígeno Pese a su delicado estado, la estrella mexicana, de 73 años, se mostró sonriente y acompañó a su hijo en su emotivo logro académico. Agregar C5N en









La conductora acompañó al músico pese a los problemas de salud que tiene hace meses. Redes sociales

Verónica Castro fue a la graduación de Cristian Castro, que se recició de la secundaria a sus 51 años, y se la vio con una cánula nasal conectada a un tubo de oxígeno. La imagen sorprendió a los fanáticos que se alertaron por su estado.

La actriz presenta problemas de salud hace unos meses, y esta vez sorprendió por su aparición con el dispositivo que le da oxígeno suplemnentario a través de la nariz.

La estrella mexicana de 73 años se mostró sonriente en todo momento y habló con la prensa del emocionante momento: "Estudiar es la única manera de salir adelante... Yo felicito a mi hijo de todo corazón", destacó.

La catante mexicana enfrenta dolores crónicos y problemas de movilidad derivados de una severa lesión en la columna sufrida tras caer de un elefante en 2004. Además, padece afecciones bronquiales asociadas a antecedentes de tabaquismo, por lo que necesita oxígeno complementario por prescripción médica.