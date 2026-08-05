Wanda Nara regresó al país y vivió un inesperado percance en el aeropuerto: qué le pasó

Yanina Latorre reveló el mal momento que vivió Wanda Nara tras su vuelta al país . La conductora de Master Chef atravesó una intensa disputa judicial con Mauro Icardi para recuperar los pasaportes de sus hijas, que fueron robados en su casa de Milán. Tras obtener un fallo favorable de la Justicia italiana, la mediática regresó finalmente a la Argentina junto a sus dos pequeñas y su pareja, Martín Migueles.

Sin embargo, el regreso no fue el esperado. Apenas aterrizó en el país, tuvo que dirigirse al sector de reclamos del aeropuerto porque parte de su equipaje no había llegado junto con el resto de sus valijas.

Quien dio a conocer el episodio fue Yanina Latorre, que compartió el mismo vuelo con la empresaria. A través de sus historias de Instagram, la conductora contó lo sucedido: "Llegué con Wanda. Estaba reclamando valijas, parece que no le llegaron todas", escribió sobre una placa negra.

Jorge "El Roña" Castro estalló contra Wanda Nara y los jurados de MasterChef: denunció que le prometieron ayuda en sus comedores del sur del conurbano bonaerense y jamás aparecieron. El excampeón de boxeo, que brilló en la última edición del reality, aseguró que todo quedó en palabras y que lo dejaron solo cuando se apagaron las cámaras. La bronca del Roña sacude al mundo del espectáculo y expone las promesas incumplidas de la TV.

"No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas, que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", expresó el exboxeador en Primicias Ya (América TV) y sumó: "Cuando se apagaron las cámaras, se fueron, no quedó ninguno". En ese sentido, explicó que intentó comunicarse con la conductora del reality de cocina en reiteradas oportunidades pero nunca obtuvo respuesta: "La llamé, le mandé al teléfono, pero nunca me contestó. Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se encariñó en el programa".

A su vez, Castro aprovechó para apuntar contra la productora, que demoró el pago tras su participación: "Yo cobré a los tres meses, son lentos para poner la tarasca". No es la primera vez que el exluchador manifiesta su descontento con el reality de Telefe. En su momento, al ser consultado sobre su participación en el ciclo, confesó que "en todo el reality hay favoritismos" y apuntó directamente contra el jurado, a quienes acusó de presunto trato desigual entre participantes. "Ni una sonrisa, nada. Algunos tienen más favoritismo que otros", dijo dando a entender que él sintió destrato durante su paso por el programa.