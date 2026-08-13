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Con artistas consagrados y nuevos talentos, PopFest presentó su grilla con Juanes como figura principal

El festival se realizará el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte y reunirá a grandes referentes de la música nacional e internacional. Este jueves arranca la preventa de entradas.

Se conoció la grilla completa de PopFest, el festival que se realizará el próximo sábado 5 de diciembre en Parque Norte y que reunirá a grandes referentes de la música nacional e internacional, con Juanes como figura principal.

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.
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El cantante y compositor colombiano encabezará la primera edición del PopFest, acompañado por Conociendo Rusia, La Delio Valdez, Turf, Ángela Leiva, Estelares, Coti y Yami Safdie, entre otros.

La propuesta combina figuras consagradas con talentos que lideran las tendencias actuales de la escena musical.

Arranca la preventa para el PopFest.

Arranca la preventa para el PopFest.

Además de los shows en vivo sobre un imponente escenario, PopFest, producido por La Pop 101.5, ofrecerá una jornada al aire libre con experiencias interactivas y un amplio patio gastronómico, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para que los amantes de la música se encuentren con reconocidas canciones dentro de un entorno único.

Entradas y Preventa

La preventa exclusiva para clientes Mastercard del BNA estará disponible este jueves 13 y viernes 14 de agosto. Por su parte, la venta general se abrirá el sábado 15 de agosto a través de la plataforma Pulso Tickets (www.pulsotickets.com).

Datos clave del evento

  • Fecha: Sábado 5 de diciembre de 2026.
  • Lugar: Parque Norte (Av. Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA).

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