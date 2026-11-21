Video: el gol que Miguel Merentiel se perdió en el área tras un insólito error del arquero de Atlético Mineiro El delantero quedó solo frente al arco luego de que a Everson se le cayera la pelota de los brazos. Sin embargo, el disparo del xeneize pegó en el travesaño y el portero brasileño volvió a atajarla. Por Agregar C5N en









Miguel Merentiel se perdió un gol en el área cuando el arquero perdió la pelota. Fernando Vergara - AP

El capitán de Atlético Mineiro, Éverson Felipe Marques Pires, cometió un error en el inicio del partido contra Boca Juniors en Colombia y le dejó servida la pelota al delantero Miguel Merentiel. Frente al arco vacío, el argentino pateó y el destino del disparo fue el travesaño. El arquero brasileño volvió a atajar ante la atónita mirada de su rival.

¡¡¡INCREÍBLE MIGUELITO!!! ¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE PERDIÓ UN GOL ABAJO DEL ARCO PARA BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO!!



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x1in1nFanY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026 La juagada comenzó con un centro picante de Leandro Lozano desde la banda derecha que recorrió toda el área y encontró del lado izquierdo en soledad a Sebastián Villa. El colombiano controló e intentó un nuevo intento al área, pero su tiro impactó en un defensor del combinado brasileño.

Entonces, Everson saltó a buscar una pelota sencilla: un doble rebote en su cuerpo terminó con la pelota en su espalda y le regaló una oportunidad increíble a Merentiel para convertir el primer gol del encuentro. Oportunidad que desaprovechó. Santiago Ascacibar fue quien transformó el 0 en 1 para Boca Juniors.

A los 38 minutos, el arquero volvió a atajar cuando Lautaro Di Lollo apareció en soledad por el corazón del área para meter un cabezazo brutal tras un córner. Everson respondió bien para evitar el segundo tanto en contra.

Cómo fue el gol de Santiago Ascacibar que abrió el marcador La acción del gol se concretó a los 16' del primer tiempo, cuando en una pelota que quedó en el área del equipo Galo, Tomás Aranda ensayó un remate que la defensa brasileña no pudo rechazar. El rebote le quedó al Ruso, quien sacó un potente disparo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco.