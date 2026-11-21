Video: Leandro Paredes abandonó la cancha envuelto en la ovación de la hinchada de Boca El mediocampista fue reemplazado con Toto Belmonte y las tribunas lo despidieron en Barranquilla con aplausos y gritos. El futbolista dejó la cancha con el marcador 0-2 a favor del xeneize. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes durante la final de la Copa Sudamericana en Colombia.

Ovacionado por todo el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Leandro Paredes abandonó la cancha y fue reemplazado por Toto Belmonte durante el segundo tiempo y sin anotar ningún tanto en la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro. Los hinchas xeneizes le agradecieron su desempeño durante todo el torneo con gritos y aplausos.

Paredes forma parte del equipo que cortó con la racha de 18 años sin títulos internacionales y que sumó su segunda estrella en el año tras consagrarse en la tabla anual. Los goles fueron marcados por Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

Bajo una OVACIÓN en Barranquilla, Leandro Paredes se retiró de la cancha en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana. En su lugar ingresó Toto Belmonte.



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Dl6gYbqJh3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026 El equipo de Rodolfo Arruabarrena fue superior en los 90 minutos. Con el triunfo, el Xeneize levantó su título internacional número 19 y sumó una nueva estrella a su extenso palmarés. La conquista también le permitió escaparse de Independiente, su máximo rival en la clasificación histórica de los clubes argentinos.

Personalmente, la conquista de la Copa Sudamericana no solo es significativa por volver a poner a Boca en la conversación y ser el equipo argentino con más títulos a nivel internacional. El propio destino quiso que este título tuviera un sabor especial, porque la última vez que Boca un título fuera del país fue la Recopa Sudamericana de 2008, con él en cancha.

Qué dijo Leandro Paredes tras el partido de Boca Juniors contra Atlético Mineiro El mediocampista consideró que la obtención del título "fue lo más importante" de su carrera: "Por lo que significa para mí este club y lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo". "Desde el día que me fui pensaba en esto, desde el día que me fui pensaba en volver", confesó Paredes ante la prensa.