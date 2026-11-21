Video: la emoción de Miguel Merentiel tras el segundo gol de Boca El goleador uruguayo metió su tanto en el arranque del segundo tiempo y estalló en llanto en un partido que le venía siendo esquivo. De paso, llegó a un récord con la azul y oro. Por Agregar C5N en









El uruguayo se emocionó hasta las lágrimas tras el gol. @Sudamericana

Boca Juniors encaminó la final de la Copa Sudamericana 2026 con el segundo gol, con la firma de Miguel Merentiel. En apenas tres minutos del segundo tiempo, el uruguayo aprovechó una destacada jugada individual y un buscapié de Sebastián Villa —quien logró desbordar a Ángelo Preciado— para empujar la pelota a la red y desatar la emoción en el festejo. El tanto provocó el llanto desconsolado del goleador que emocionó a todos.

El grito de la "Bestia" tuvo un fuerte sabor a desquite, ya que en el minuto tres de la primera mitad había protagonizado un blooper increíble. Tras un centro de Villa y un fallo del arquero Everson al no poder retener el balón, el atacante uruguayo quedó con el arco a su disposición pero su remate terminó estrellándose en el travesaño. Sin embargo, la revancha no tardó en llegar en el complemento para coronar una actuación determinante.

Redes sociales Con esta anotación, el charrúa logró convertir al menos un tanto en cada una de las cinco instancias de eliminación directa disputadas por Boca. A lo largo del torneo, el delantero dejó su sello frente a O'Higgins, Recoleta, São Paulo y Vasco da Gama, antes de culminar su racha goleadora en el duelo por el título contra Mineiro.

De esta manera, Merentiel alcanzó los cinco goles en la presente edición de la Copa Sudamericana e igualó la marca máxima para un jugador de Boca en un mismo certamen. El uruguayo se metió en la mesa chica de los artilleros xeneizes al compartir dicho récord con Rodrigo Palacio (logrado en 2005) y Edinson Cavani (alcanzado en 2024), ratificando su estatus de pieza fundamental en las noches internacionales.