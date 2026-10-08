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"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

La hermana de Wanda sorprendió al confesar cuál es su relación sentimental con el empresario, con quien tiene dos hijos en común.

A cuatro años de la separación

A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.

Redes sociales
Mauro Icardi celebró la resolución en redes y reveló un nuevo golpe para Wanda Nara.
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La modelo habló distendida en su programa de streaming con el Pollo Álvarez, ante la pregunta del conductor sobre su situación sentimental: "Volvimos", lanzó .

La hermana de Wanda Nara respondió con picardía y entre risas sobre los rumores de los últimos meses, sobre ella y su exmarido: No mentí, oculté la verdad, como que a partir de ahora oculto la verdad”, ironizó. La mediático contó así que volvió con su novio durante 8 años y de quien se separó hace 4.

“Hace diez años que es el padre de los chicos”, remarcó la famosa al destacar el rol de su expareja en la familia que formaron, más allá de los distanciamientos que hubo en el medio. La modelo tiene dos hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación con Von Plessen, que tienen 10 y 6 años.

Moria Casan opinó sobre las hermanas Nara: "Son dos..."

En medio de la guerra mediática de Wanda Nara con su ex Mauro Icardi, Moria Casán opinó sobre las hermanas Wanda y Zaira Nara. La conductora de La mañana con Moria habló con la madre de las famosas, Nora Colosimo, y le dijo lo que pensaba sobre sus hijas: "Son dos busca billeteras", y la conversación se volvió viral.

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