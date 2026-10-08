"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen La hermana de Wanda sorprendió al confesar cuál es su relación sentimental con el empresario, con quien tiene dos hijos en común. Agregar C5N en









A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos. Redes sociales

En una confesión que sorprendió a sus seguidores, Zaira Nara confirmó su reconciliación con Jakob Von Plessen, el empresario con quien mantuvo ocho años de relación y tuvo dos hijos.

La modelo habló distendida en su programa de streaming con el Pollo Álvarez, ante la pregunta del conductor sobre su situación sentimental: "Volvimos", lanzó .

La hermana de Wanda Nara respondió con picardía y entre risas sobre los rumores de los últimos meses, sobre ella y su exmarido: “No mentí, oculté la verdad, como que a partir de ahora oculto la verdad”, ironizó. La mediático contó así que volvió con su novio durante 8 años y de quien se separó hace 4.

“Hace diez años que es el padre de los chicos”, remarcó la famosa al destacar el rol de su expareja en la familia que formaron, más allá de los distanciamientos que hubo en el medio. La modelo tiene dos hijos, Malaika y Viggo, fruto de su relación con Von Plessen, que tienen 10 y 6 años.