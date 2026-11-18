Revelan una inesperada maniobra del futbolista en redes sociales que habría ocurrido sin el conocimiento de su pareja y desató una nueva polémica.

Siguen los capítulos de la pelea entre Wanda, Icardi y la China.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la polémica por una revelación de la conductora Yanina Latorre . La conductora expuso una versión sobre una supuesta maniobra del futbolista en las redes sociales de su pareja , en medio de su enfrentamiento con Wanda Nara .

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Durante su programa, Yanina Latorre aseguró que recibió información sobre los recientes descargos de la actriz. “A mí me contaron también que los posteos del fin de semana de la China los escribió Mauro. Y los subió sin que la China supiera” , afirmó.

La periodista también analizó los cambios que, según su mirada, experimentó Eugenia Suárez desde el comienzo de su relación con el delantero. “La China se icardizó” , sostuvo, al considerar que la actriz adoptó comportamientos similares a los que atribuye al futbolista.

En ese contexto, el periodista Martín Salwe intervino con otra observación sobre el entorno de Icardi: “Mauro juega solo a todo esto, porque él no tiene ni amigos ni familia” . El panelista agregó: “No se lo ve nunca con gente alrededor” .

La revelación surgió después de un nuevo enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y la China Suárez, marcado por publicaciones cruzadas y la difusión de un video de una discusión ocurrida el 6 de noviembre en Nordelta . Por el momento, la versión sobre el manejo de las redes de la actriz no cuenta con una confirmación pública de los protagonistas.

Qué es lo que hizo Mauro Icardi

Según relató Yanina Latorre, Mauro Icardi habría redactado y publicado mensajes desde la cuenta de la China Suárez sin que ella lo supiera. La información fue presentada como una versión que llegó a la conductora.

La acusación apunta específicamente a los posteos del último fin de semana, cuando la actriz respondió a Wanda Nara mediante sus historias de Instagram. En esas publicaciones, Suárez defendió su trayectoria artística y cuestionó a la empresaria en medio de la disputa.

Al profundizar en la dinámica de la pareja, Latorre estableció una comparación con el matrimonio anterior del futbolista. “Con Wanda en su momento había hecho el mismo tipo de vínculo. Tóxicos, que se revisan los teléfonos. Se aíslan del mundo”, expresó la conductora.

Además, la periodista sostuvo: “La China no era así, con todas las cosas que te pueden gustar o no, para mí entró en ese mundo”. Con esas palabras, planteó su interpretación sobre la creciente exposición mediática de la actriz y su relación con Icardi.

Mientras tanto, Wanda Nara y la China Suárez continúan enfrentadas públicamente. La nueva versión sobre Mauro Icardi sumó otro capítulo a la controversia, aunque no hay pruebas públicas que permitan establecer que el futbolista haya publicado los mensajes sin autorización de su pareja.