En la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca otra vez se aprovechó de la fragilidad de Atlético Mineiro en el inicio del segundo tiempo y, gracias a una aparición decisiva de Sebastián Villa, fue Miguel Merentiel quien definió como los que saben en la puerta del área chica. El uruguayo marcó el 2-0 a favor del equipo argentino en el choque decisivo por el trofeo continental.
Todo arrancó a los 2' del complemento cuando el colombiano, que hizo lo que quiso en el andarivel izquierdo, tomó la pelota tras un pase de Jagger Herrera y lo pasó como si nada al ecuatoriano Ángelo Preciado, recién ingresado. El ex Indepediente Rivadavia desbordó hasta la línea de fondo y metió un centro preciso para que la Bestia haga lo suyo: el gol.
De esta manera, el Xeneize no sólo aumenta el marcador sino que también le da un golpe psicológico al pobre Galo de Eduardo Domínguez que no encuentra las respuestas físicas y futbolísticas a una final pintada de azul y oro.