Video: el gol de la Bestia Merentiel para el 2-0 de Boca en el arranque del segundo tiempo Otra vez Atlético Mineiro entró dormido al campo de juego y el Xeneize no perdonó: el uruguayo Miguel Merentiel la metió tras asistencia de Villa para sacarse la mufa de cinco partidos al hilo sin convertir. Por Agregar C5N en









El uruguayo se emocionó hasta las lágrimas tras el gol. @Sudamericana Merentiel, el goleador de Boca en la Copa Sudamericana con cinco tantos.

En la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca otra vez se aprovechó de la fragilidad de Atlético Mineiro en el inicio del segundo tiempo y, gracias a una aparición decisiva de Sebastián Villa, fue Miguel Merentiel quien definió como los que saben en la puerta del área chica. El uruguayo marcó el 2-0 a favor del equipo argentino en el choque decisivo por el trofeo continental.

Todo arrancó a los 2' del complemento cuando el colombiano, que hizo lo que quiso en el andarivel izquierdo, tomó la pelota tras un pase de Jagger Herrera y lo pasó como si nada al ecuatoriano Ángelo Preciado, recién ingresado. El ex Indepediente Rivadavia desbordó hasta la línea de fondo y metió un centro preciso para que la Bestia haga lo suyo: el gol.

De esta manera, el Xeneize no sólo aumenta el marcador sino que también le da un golpe psicológico al pobre Galo de Eduardo Domínguez que no encuentra las respuestas físicas y futbolísticas a una final pintada de azul y oro.