La mediática Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto con el empresario Martín Migueles y terminó con el misterio alrededor de su vida amorosa post Mauro Icardi y L-Gante, sus últimas dos parejas públicas que dieron mucho que hablar en redes sociales.
En lo que fue derrota de River Plate por 2-1 ante Palmeiras, Wanda decidió estar presente otra vez en el estadio Monumental junto a sus hijos y se armó una fuerte polémica. Con motivo de su poder adquisitivo, la mediática estuvo en uno de los palcos de la tribuna Sívori media y aprovechó para invitar a su nueva pareja.
Tal y como reveló el periodista Fede Flowers en su cuenta personal de X, la futura conductora de MasterChef Celebrity estuvo junto a sus cinco hijos, es decir Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Pero ellos no fueron los únicos presentes, sino que Martín Migueles volvió a decir presente junto a ella y quedó en evidencia que ya fue presentado a la familia.
Wanda Nara Martín Migueles River Palmeiras Monumental
Wanda Nara estuvo con Martín Migueles en el River-Palmeiras.
@fedeflowersok en X
Y es que esta no fue la primera vez que Wanda Nara fue al estadio Monumental con Martín Migueles, sino que ya había estado presente para ver a la Selección argentina, aunque en esa ocasión se ubicó en una de las plateas. De esta manera, el romance está más que confirmado y la mediática ha encontrado el amor con un perfil más bajo luego de estar con Mauro Icardi y L-Gante.
Wanda Nara
Wanda y Migueles se mostraron dos veces en el Monumental.
Redes sociales
Wanda Nara
Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.
Capturas América TV