Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman La mediática volvió a mostrarse públicamente junto con su flamante pareja y terminó con el misterio alrededor de su vida romántica.







Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial. Instagram

La mediática Wanda Nara volvió a mostrarse públicamente junto con el empresario Martín Migueles y terminó con el misterio alrededor de su vida amorosa post Mauro Icardi y L-Gante, sus últimas dos parejas públicas que dieron mucho que hablar en redes sociales.

En lo que fue derrota de River Plate por 2-1 ante Palmeiras, Wanda decidió estar presente otra vez en el estadio Monumental junto a sus hijos y se armó una fuerte polémica. Con motivo de su poder adquisitivo, la mediática estuvo en uno de los palcos de la tribuna Sívori media y aprovechó para invitar a su nueva pareja.

Tal y como reveló el periodista Fede Flowers en su cuenta personal de X, la futura conductora de MasterChef Celebrity estuvo junto a sus cinco hijos, es decir Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Pero ellos no fueron los únicos presentes, sino que Martín Migueles volvió a decir presente junto a ella y quedó en evidencia que ya fue presentado a la familia.

Wanda Nara Martín Migueles River Palmeiras Monumental Wanda Nara estuvo con Martín Migueles en el River-Palmeiras. @fedeflowersok en X

Y es que esta no fue la primera vez que Wanda Nara fue al estadio Monumental con Martín Migueles, sino que ya había estado presente para ver a la Selección argentina, aunque en esa ocasión se ubicó en una de las plateas. De esta manera, el romance está más que confirmado y la mediática ha encontrado el amor con un perfil más bajo luego de estar con Mauro Icardi y L-Gante.