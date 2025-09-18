IR A
Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

La mediática volvió a mostrarse públicamente junto con su flamante pareja y terminó con el misterio alrededor de su vida romántica.

Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Instagram
Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo
Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

En lo que fue derrota de River Plate por 2-1 ante Palmeiras, Wanda decidió estar presente otra vez en el estadio Monumental junto a sus hijos y se armó una fuerte polémica. Con motivo de su poder adquisitivo, la mediática estuvo en uno de los palcos de la tribuna Sívori media y aprovechó para invitar a su nueva pareja.

Tal y como reveló el periodista Fede Flowers en su cuenta personal de X, la futura conductora de MasterChef Celebrity estuvo junto a sus cinco hijos, es decir Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Pero ellos no fueron los únicos presentes, sino que Martín Migueles volvió a decir presente junto a ella y quedó en evidencia que ya fue presentado a la familia.

Wanda Nara Martín Migueles River Palmeiras Monumental
Wanda Nara estuvo con Martín Migueles en el River-Palmeiras.

Y es que esta no fue la primera vez que Wanda Nara fue al estadio Monumental con Martín Migueles, sino que ya había estado presente para ver a la Selección argentina, aunque en esa ocasión se ubicó en una de las plateas. De esta manera, el romance está más que confirmado y la mediática ha encontrado el amor con un perfil más bajo luego de estar con Mauro Icardi y L-Gante.

Wanda Nara
Wanda y Migueles se mostraron dos veces en el Monumental.

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

La mediática Wanda Nara recibió un insólito consejo que no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trató de una integrante de la farándula nacional que suele ser tendencia por sus polémicas declaraciones vinculadas a lo económico.

Wanda Nara
Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.

