Ana Rosenfeld se descompensó en vivo y fue hospitalizada: cómo sigue su salud La abogada de Wanda Nara terminó internada por un fuerte dolor y tuvieron que parar la grabación de un programa. Agregar C5N en









Rosenfeld se descompuso y tuvieron que llamar a Emergencias por la angustia generalizada. Redes sociales

Ana Rosenfeld pasó un mal momento en televisión por una descompensación que le impidió seguir adelante con su participación en un programa. La producción llamó al Servicio de Emergencias, que la derivó a un hospital.

La abogada de Wanda Nara sintió que su salud le jugó una mala pasada mientras estaba de invitada en el ciclo Culpable o inocente, en Net TV. El episodio ocurrió este viernes por la tarde en plena transmisión.

La noticia circuló rápidamente y tuvo que salir Adrián Pallares, conductor de Intrusos, a llevar tranquilidad: "La verdad que estaban todos muy preocupados y angustiados en el canal", empezó.

La mediática fue trasladada al Hospital Alemán, donde "le hicieron pruebas de memoria para descartar cualquier tipo de accidente, para saber que está cognitivamente bien".