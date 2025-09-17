River reaccionó tarde y no le alcanzó: perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Millonario la pasó mal ante el equipo brasileño, que sacó ventaja con goles de Gómez (la figura) y Vitor Roque. Sobre el final, el local se despertó y logró descontar con un tanto de Martínez Quarta para dejar la serie abierta. La revancha será la semana que viene en San Pablo.

River perdió 2-1 frente a Palmeiras, en el estadio Monumental por el encuentro de ida de la Copa Libertadores de América 2025 . El Millonario se rindió ante la categoría y la efectividad del Verdao, que le hizo precio con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque en el primer tiempo. Sin embargo, sobre el final el local se despertó, arrinconó al rival con el descuento de Lucas Martínez Quarta pero no le alcanzó. La revancha será el próximo miércoles en San Pablo: los de Núñez deberán ganar por un gol al menos para forzar los penales.

¡Victoria de @Palmeiras ! Como visitante, se impuso 2-1 ante @RiverPlate , por la ida de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores . #GloriaEterna pic.twitter.com/SqAkBC8Hqe

Un baile de Palmeiras en el primer tiempo . Demostró por qué el fútbol brasileño está a años luz en sudamérica y sacó a pasear a un River apático, que pateó una sola vez al arco en 45 minutos. Andreas Pereira , crack internacional, el flaco José López , un argentino con nivel altísimo y Vitor Roque hicieron lo que quisieron con la defensa del local, un experimento de tres en el fondo que no funcionó.

Desde el minuto 6, el Verdao se adelantó en el marcador con un cabezazo de su capitán, el paraguayo Gustavo Gómez ante la floja respuesta del arquero Franco Armani . Desde ese gol, el equipo de Abel Ferreira creció en toda la cancha frente a un mediocampo inexistente del Millonario y un frente de ataque al que no le llegaba el balón.

El paraguayo Gómez sacó todo en el segundo tiempo y bancó el resultado sobre el final.

Para reflejar la superioridad de la visita, River pateó una sola vez al arco de la mano de su defensor central Lautaro Rivero. En cambio, Palmeiras pudo golear en los primeros 45 minutos: con un tiro libre de Pereira, un cabezazo de Lucas Evangelista que pegó en el palo y un remate de Khellven, que rebotó en la defensa. Llegó finalmente a los 41': gran jugada del Flaco López, para que Vitor Roque defina como los que saben ante la salida de Armani.

En el arranque del segundo tiempo, Gallardo movió el banco, metió a Juanfer Quintero y rearmó la defensa con Lucas Martínez Quarta. El Millonario creció en juego pero no en profundidad ni efectividad: el arquero Weverton seguía siendo un espectador de lujo.

Juanfer Quintero Palmeiras Juanfer Quintero fue la figura de River, y sólo jugó 45 minutos. @RiverPlate

De a poco, el colombiano Quintero se hizo dueño del equipo y le cambió la cara a River que dejó de respetar a Palmeiras para atacarlo por todas las bandas. Para mala suerte del local, la reacción llegó tarde, porque el gol de descuento del chino Martínez Quarta fue a los 44' del segundo tiempo, cuando el partido se moría. El Millonario lastimó más en los últimos 15 minutos del partido, que durante todo el encuentro, todo un síntomo de este equipo.

De esa manera, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar sí o sí para igualar la eliminatoria y forzar, al menos, los penales: la revancha será el próximo miércoles desde las 21.30 en el Allianz Parque de San Paulo (el ganador enfrentará al triunfador de Liga de Quito-San Pablo). Antes de ese duelo, deberá visitar el sábado a partir de las 21:15 a Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Clausura.

river palmeiras gomez Gustavo Gómez festeja su primer gol, en el amanecer del partido, de cara a la gente de River. @Libertadores

River vs. Palmeiras en el Monumental: las formaciones

River: Franco Armani; Paulo Díaz (Lucas Martínez Quarta), Juan Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez (Juanfer Quintero), Kevin Castaño, Marcos Acuña; Ignacio Fernández (Santiago Lencina); Sebastián Driussi (Facundo Colidio) y Maximiliano Salas (Miguel Borja). DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista (Allan Ellias); Andreas Pereira (Facundo Torres); José Manuel López, Vitor Roque (Raphael Veiga) y Felipe Anderson (Bruno Fuchs). DT: Abel Ferreira.

