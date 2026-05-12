Por qué motivo se separó Wanda Nara de de Martín Migueles: quién dejó a quién

Su relación volvió a entrar en crisis en medio de rumores, conflictos personales y un escándalo financiero que rodea al empresario. Qué pasó, quién habría tomado la decisión y por qué la separación genera tantas dudas.

¿Por qué motivo se separó Wanda Nara de Martín Migueles? : la relación entre la polemica pareja volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera una nueva separación. La ruptura llega en medio de rumores y un delicado escándalo judicial que involucra al empresario: quién dejó a quién.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el final del romance, distintas versiones aseguran que la dupla romántica habría decidido tomar distancia tras varias crisis acumuladas en los últimos meses.

La noticia sorprendió porque hace apenas unos días Wanda y Migueles compartían señales de cercanía: habían viajado por Europa y Asia, y el empresario incluso aparecía acompañando a las hijas de Wanda en distintas publicaciones. Por eso, el abrupto final generó dudas y abrió interrogantes sobre si se trata de una ruptura definitiva o de una nueva crisis temporal en la relación.

Así fue la separación de Wanda Nara

Según trascendió, uno de los motivos que habría generado tensión en la pareja fue el viaje de Wanda a Uruguay para grabar una película. De acuerdo con la periodista Naiara Vecchio, Martín Migueles no estaba de acuerdo con que la empresaria permaneciera tantos días lejos, situación que habría provocado varias discusiones. A pesar de eso, también señalaron que la ruptura se habría dado en buenos términos y sin grandes peleas.

Sin embargo, la separación ocurre en paralelo a otro fuerte escándalo: el nombre de Migueles apareció vinculado a investigaciones relacionadas con presuntas maniobras financieras irregulares y operaciones con divisas. Esto generó una fuerte repercusión mediática y volvió a poner a Wanda en el centro de la polémica.

Por el momento no está claro quién tomó la decisión final. Algunas versiones sostienen que habría sido la conductora quien decidió alejarse para evitar quedar involucrada en el conflicto judicial y mediático que rodea al empresario.

Otros periodistas deslizaron que la separación podría formar parte de una estrategia para despegar la imagen pública de la conductora del escándalo financiero que salpica a Migueles.

No es la primera vez que la pareja atraviesa una ruptura. En enero de 2026 ya habían tenido un fuerte distanciamiento luego de rumores de infidelidad y versiones que involucraban a Claudia Ciardone. En aquel momento, la actriz aseguró públicamente que Migueles le enviaba mensajes privados y le proponía encuentros en Punta del Este. Aunque el vínculo logró recomponerse por un tiempo, las nuevas polémicas habrían desgastado nuevamente el vínculo.