Desvalijaron la casa de Juan Martín Del Potro en Tandil El hecho ocurrió este viernes por la noche en el barrio Don Bosco, cuando los delincuentes entraron a la vivienda, aprovechando la ausencia de sus habitantes: robaron medallas, trofeos, relojes, dinero y recuerdos de su padre. Por Agregar C5N en









El extenista, de 37 años, reside en Miami, Florida.

La familia del extenista Juan Martín del Potro sufrió un hecho de inseguridad este viernes por la noche cuando varios delincuentes entraron a su vivienda, ubicada en la zona de Don Bosco, en la ciudad de Tandil. Los ladrones aprovecharon la ausencia de los habitantes de la casa en la propiedad para ingresar tras romper uno de los ventanales.

Entre el botín sustraído se destacan objetos de gran valor económico y, sobre todo, sentimental para el deportista. Los delincuentes se llevaron joyas, relojes de alta gama y diversas pertenencias personales que se encontraban en la propiedad. Sin embargo, lo más significativo es la pérdida de trofeos, raquetas y diversos recuerdos de su padre fallecido y vinculados a la exitosa carrera profesional de La Torre de Tandil, quien actualmente reside en Miami, Florida.

Del Potro La Torre de Tandil, de 37 años, sufrió el robo de medallas y trofeos de su exitosa carrera profesional. Redes sociales

Según los primeros reportes, los malvivientes tuvieron tiempo de recorrer diversos sectores de la casa con total libertad para concretar el asalto. El hecho fue descubierto por la madre de Del Potro, quien al regresar a la vivienda se encontró con la escena del desorden y los daños provocados por los ladrones.

De inmediato, la mujer dio aviso a las autoridades policiales, quienes se hicieron presentes en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes. La Policía científica realizó las pericias de rigor en el inmueble buscando rastros que permitan identificar a los responsables del saqueo.

Actualmente, la Policía local mantiene un operativo de búsqueda en la zona y analiza si los autores del hecho contaban con información previa sobre los movimientos de la vivienda. Por el momento, la causa continúa en desarrollo mientras se intenta dar con el paradero de los objetos robados y los culpables.