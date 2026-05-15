Tragedia en Entre Ríos: murió el dueño del bar de Villaguay donde explotaron las garrafas El propietario de El Patio estaba internado desde el día del siniestro, el 27 de marzo pasado. Es la segunda víctima fatal del incendio, después del fallecimiento de Lucía Karg. Por Agregar C5N en









El dueño del bar estuvo un mes internado luego de la explosión. Redes sociales

Murió el dueño del bar El Patio, ubicado en el centro de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos, quien se encontraba internado en grave estado desde el 27 de marzo, cuanto explotaron tubos de gas en la cocina de lugar.

Martín Kloster, de 43 años, estuvo internado en terapia intensiva en Paraná con quemaduras de primer y segundo grado en el 44% de su cuerpo. Luego fue derivado a Buenos Aires, donde se produjo su deceso este jueves 14 de mayo, tras la complicación de su cuadro de salud.

El propietario del local gastronómico atravesó distintas instancias en su cuadro clínico, pero en los últimos días se fue agravando, por lo que la comunidad villaguayense difundía cadenas de oración y pedidos urgentes de dadores de sangre.

Kloster es la segunda víctima fatal, después del fallecimiento de Lucía Karg, de 29 años, el 30 de abril pasado. La joven, que trabajaba en el lugar, fue la más afectada por el siniestro ya que tenía el 80% del cuerpo quemado y sufrió complicaciones.

Por su parte, Nicolás Consi, de 25 años, continúa internado bajo cuidados intensivos mientras avanza su tratamiento médico. Según el medio local Elonce, este jueves tenía una nueva intervención quirúrgica vinculada a injertos de piel. Un cuarto herido, de 23 años, recibió el alta médica pocos días después de la explosión tras evolucionar favorablemente.

Cómo fue la explosión e incendio en el bar El Patio El incendio en el resto bar El Patio ocurrió el pasado 27 de marzo en el local ubicado en San Martín al 500, en la localidad entrerriana de Villaguay. De acuerdo con la investigación, el siniestro se habría producido por la implosión de tubos de gas adentro del lugar. Martín Kloster, Lucía Karg y Nicolás Consi resultaron con heridas de gravedad y fueron derivados a Paraná, Concordia y Buenos Aires.