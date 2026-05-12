Separación y escándalo de una famosa conductora argentina: "Ella le pidió explicaciones" La mediática habló con Yanina Latorre y le contó todos los detalles de la inesperada ruptura con el empresario. + Seguir en







Wanda Nara se separó de Martín Migueles.

La famosa conductora Wanda Nara confirmó su separación de Martín Migueles luego pocos meses de relación y todo tiene que ver con celos, pero otra de las razones sería por la causa por el cual es investigado y le puso un freno. “No quiere quedar pegada”, contó Yanina Latorre.

“Estoy separada hace un mes”, explicó Wanda a la conductora de Sálvese Quien Pueda y ella lo leyó al aire. Pero en el motivo que da la empresaria es porque es una ficción con Agustín Bernasconi, el artista con el que ella habría tenido un romance.

“El problema es que, cuando yo decidí venir a hacer la película, a él le dio celos porque le terminé blanqueando todo lo que pasó con Bernasconi. Quedamos en que, si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos”, contó a Yanina.

Sin embargo, a pesar de que Nara haya sido clara con sus razones y decidió alejarse, Yanina Latorre aseguró que tiene que ver con que Migueles es investigado por una presunta implicación en maniobras financieras ilegales.

De este modo, Yanina aseguró: “Yo le creo la separación, pero él sigue en la casa de ella. Se hace la bol... y no quiere quedar engrampada con todo eso. Ella le pidió explicaciones".