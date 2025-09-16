IR A
El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

La mediática recibió una inesperada sugerencia por parte de una figura del mundo de la farándula argentina.

La mediática Wanda Nara recibió un insólito consejo que no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trató de una integrante de la farándula nacional que suele ser tendencia por sus polémicas declaraciones vinculadas a lo económico.

Durante una nueva emisión de Qué Tupé, un programa del streaming de El Trece, fue Charlotte Caniggia quien sorprendió con un inesperado consejo. "Si soy la amiga de Wanda, le diría: 'Amiga, andate a Dubai, empezá una vida nueva, lejos de los medios, y quizás puedas conseguir el amor, puedas tener una vida tranquila'", expresó.

Pero eso no fue lo único, sino que Charlotte agregó: "Sería mucho mejor porque con todos los escándalos... Le gusta. Sí, si no, se hubiese ido. Yo sabés cómo... Me voy, me voy". Con estas palabras, la hija del exfutbolista buscó dar su punto de vista con respecto a la polémica vida de Wanda Nara, quien parece tener problemas a diario con su vida personal.

Lo cierto es que Wanda Nara vive justamente de los escándalos diarios, los cuales han provocado que la mediática consiga múltiples trabajos a lo largo de los años. Por esto mismo es que se peleó y arregló tantas veces con Mauro Icardi, el futbolista con quien tuvo a sus hijas Francesca e Isabella.

Mauro Icardi recicló una publicación con Wanda Nara y se la dedicó a la China Suárez: "Diez años después"

El futbolista Mauro Icardi recicló una publicación que utilizó con Wanda Nara en 2015 y se la dedicó a la China Suárez, algo que rápidamente fue descubierto por uno de los millones de internautas en redes sociales y terminó por exponerlo para evidenciar la situación.

