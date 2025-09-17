La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..." Elba Marcovecchio sorprendió con sus palabras contra la madre de las hijas del futbolista. "Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando", agregó.







Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi. Redes sociales

La abogada Elba Marcovecchio, actual defensora del futbolista Mauro Icardi, apuntó duramente contra la mediática Wanda Nara con motivo de la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella, quienes se encuentran junto a su madre de forma ininterrumpida hace varios meses y con muchos idas y vueltas polémicos en redes sociales.

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Marcovecchio comenzó por hacer referencia a la situación actual de Icardi. "No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando. Lo que dicen no es así. ¿Si Wanda miente? Se los dejo a su criterio", expresó en un primer lugar.

Por otro lado, hizo mención a la ausencia de Francesca e Isabella en la vida del futbolista de Galatasaray: "Obvio que faltan las nenas. Antes de venir las nenas para acá, estuvieron solas con Mauro dos años. Él piensa todo el tiempo en el bienestar de esas criaturas". Con todo esto, la abogada evidenció que no hay avances significativos en la causa y las pequeñas seguirán con Wanda Nara.

Para finalizar, Elba Marcovecchio hizo mención al romance de Icardi con la China Suárez: "Los veo muy bien, a mí me parece que María Eugenia le hace muy bien a Mauro, los veo enamorados". Así, sorprendió al meterse de lleno en la vida amorosa de su representado, algo muy particular para una abogada.