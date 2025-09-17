IR A
IR A

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

Elba Marcovecchio sorprendió con sus palabras contra la madre de las hijas del futbolista. "Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando", agregó.

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.

Redes sociales

La abogada Elba Marcovecchio, actual defensora del futbolista Mauro Icardi, apuntó duramente contra la mediática Wanda Nara con motivo de la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella, quienes se encuentran junto a su madre de forma ininterrumpida hace varios meses y con muchos idas y vueltas polémicos en redes sociales.

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.
Te puede interesar:

Icardi recicló una publicación con Wanda y se la dedicó a la China: "Diez años después"

En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Marcovecchio comenzó por hacer referencia a la situación actual de Icardi. "No tiene restricciones ni a su entrada ni a su salida al país. Las cuestiones alimentarias las estamos trabajando. Lo que dicen no es así. ¿Si Wanda miente? Se los dejo a su criterio", expresó en un primer lugar.

Por otro lado, hizo mención a la ausencia de Francesca e Isabella en la vida del futbolista de Galatasaray: "Obvio que faltan las nenas. Antes de venir las nenas para acá, estuvieron solas con Mauro dos años. Él piensa todo el tiempo en el bienestar de esas criaturas". Con todo esto, la abogada evidenció que no hay avances significativos en la causa y las pequeñas seguirán con Wanda Nara.

Embed - "MAURO EXTRAÑA MUCHO A SUS HIJAS": ELBA MARCOVECCHIO ACUSÓ A WANDA DE MENTIROSA Y PONDERÓ A LA CHINA

Para finalizar, Elba Marcovecchio hizo mención al romance de Icardi con la China Suárez: "Los veo muy bien, a mí me parece que María Eugenia le hace muy bien a Mauro, los veo enamorados". Así, sorprendió al meterse de lleno en la vida amorosa de su representado, algo muy particular para una abogada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
play

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

El episodio generó una denuncia por violencia de género de parte de la conductora.

Revelador: difundieron un nuevo video del escándalo ente Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateu Libertador

Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado.

Wanda Nara reveló su nuevo romance y dejó a L-Gante en el pasado

Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.

Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara por hostigamiento: de qué se trata

Mauro Icardi dejó a Wanda Nara en el pasado.

Mauro Icardi se borró sus tatuajes de Wanda Nara: con qué decidió taparlos

últimas noticias

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Hace 8 minutos
El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 16 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 46 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 56 minutos
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora